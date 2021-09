Kanye West dévoile un visuel épique pour le morceau ‘Donda’ ’24’

Kanye West a publié le visuel de “24”, l’une des nombreuses coupes remarquables de Donda. La vidéo présente des images religieuses et des séquences de concert filtrées à travers un cadre recadré.

“24” est le dernier visuel de Donda. Le 2 septembre, Kanye West a partagé le clip intense de l’album coupé “Venir à la vie.”

Le clip de “Come To Life” met en vedette West et présente également des apparitions de Kim Kardashian. Dans le visuel, la voix du rappeur se déverse sur la vue d’une réplique de sa maison d’enfance avant de clignoter à West assis seul dans une pièce avant que tout le décor ne s’enflamme, lui-même inclus. À un autre moment, un Kardashian voilé se déplace lentement sur un sol au design complexe juxtaposé à d’autres participants se déplaçant dans la direction opposée drapés de robes noires.

Les images utilisées pour créer le visuel “Come To Life” ont été capturées lors de la soirée d’écoute du troisième album de West, “Kanye West Presents: The DONDA Album Experience”, qui s’est tenue au Soldier Field de Chicago le 26 août. le visuel, les téléspectateurs peuvent apercevoir les lumières clignotantes de la caméra du public bondé du stade alors qu’ils assistaient au développement du processus créatif du rappeur en temps réel.

La semaine dernière, alors que certains des plus grands noms de la musique se disputaient la suprématie des charts, le dixième album studio de Kanye West Donda a atterri à la première place du classement officiel des albums britanniques.

Après la sortie de l’album uniquement en numérique le 29 août, Donda a pris la première place avec 20 000 ventes dans les charts. 91 % de sa semaine, un total concerne des ventes équivalentes en streaming, les 9 % restants étant des téléchargements. Au total, Donda a sécurisé 33,4 millions de flux sur ses 27 pistes.

Donda – du nom de la défunte mère de Kanye – est maintenant son troisième record n ​​° 1 au Royaume-Uni, après celui de 2007 L’obtention du diplôme et 2013 Yeezus.

Le disque a également dépassé les charts ARIA australiens au n ° 1 et plus de la moitié des 27 titres de l’album ont atterri sur l’ARIA Singles Chart.

Donda est arrivée au milieu d’un lancement d’album qui a fait la une des journaux, qui comprenait de nombreux invités de premier plan (et certains controversés).

« West est toujours l’une des stars de la pop les plus influentes du siècle, mais le spectacle multidisciplinaire est désormais son objectif plus que la musique, et il n’est pas la vedette de son propre 10e album », écrit le New York Times.

Achetez ou diffusez Donda.