Kanye West dit que Kim Kardashian est “toujours amoureuse” de lui

Des mois après que Kim Kardashian a demandé le divorce après six ans de mariage, Kanye West a déclaré qu’elle était “toujours amoureuse” de lui. Jeudi, le rappeur de 44 ans a organisé sa deuxième soirée d’écoute Donda au stade Mercedes-Benz d’Atlanta, où a révélé sa nouvelle chanson, Lord I Need You, qui semble faire référence au divorce en cours de l’ancien couple.

Dans la chanson, qui pourrait être incluse dans l’album, West rappe : “Le temps et l’espace sont un luxe / Mais tu es venu ici pour montrer que tu es toujours amoureux de moi”, selon Style Caster. Les paroles font apparemment référence à Kardashian, qui a assisté aux deux soirées d’écoute Donda de West avec leurs quatre enfants – les filles North, 8 ans, et Chicago, 3 ans, et les fils Saint, 5 ans, et Psalm, 2 ans. Assister à la dernière soirée d’écoute, Kardashian portait un gilet pare-balles arborant « Donda ». Elle a également partagé des photos et des vidéos de l’événement sur son compte Instagram.

Donda, le 10e album studio du musicien, est le premier album de West depuis la sortie de son album gospel 2019 Jesus Is King, ainsi que son premier depuis que Kardashian a demandé le divorce en février après six ans de mariage. L’album semble être fortement influencé par la famille de West et ses expériences récentes. En plus des paroles de “Lord I Need You”, West chante dans une chanson “Daddy, comment pourrais-tu partir?”, Des paroles qui, selon BuzzFeed News, pourraient être une référence à la réaction de ses enfants au divorce.

Cependant, les paroles sur son divorce sont plus répandues dans la chanson Love Unconditionally, qui s’ouvre sur une voix off de la défunte mère de West, Donda West, décédée en 2007 à l’âge de 58 ans, déclarant : « Deux leçons qu’il a transmises à ses enfants. La première est que quoi qu’il arrive, vous n’abandonnez jamais votre famille. La seconde est que quoi qu’il arrive, vous aimez inconditionnellement. Lors de la première soirée d’écoute, West a rappé : “Peu importe quoi, tu n’abandonnes jamais ta famille… Je perds ma famille, je perds ma famille.” Selon CNN, lors de la deuxième soirée d’écoute, il a mis à jour les paroles pour chanter : “Je perds toute ma famille, chérie, reviens-moi.” Les autres paroles de la chanson incluent : “Elle me crie dessus / Chérie, pourquoi pourrais-tu partir ? / Chérie, comment pourrais-tu partir ? / Reviens ce soir, bébé / Reviens ce soir, chérie, s’il te plaît / Chérie, comment peux-tu partir ? ” Bien que Donda devait initialement sortir le vendredi 23 juillet, l’album a été retardé à plusieurs reprises. Une date de sortie n’est pas confirmée.