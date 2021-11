Kanye West dit que Kim Kardashian est « toujours ma femme » au milieu des rumeurs de rencontres avec Pete Davidson

Kanye West espère se réconcilier avec son ex-épouse Kim Kardashian au milieu des rumeurs selon lesquelles elle sortirait avec la star de « Saturday Night Live » Pete Davidson.

Le rappeur, 44 ans, n’a pas beaucoup parlé de son divorce imminent depuis l’annonce de la rupture plus tôt cette année, mais cela a changé maintenant que son ex et le comédien ont été repérés à plusieurs reprises récemment.

Il semble qu’il y ait des sentiments tendus de la part de West, cependant, car il a récemment tenu à préciser que lui et Kardashian sont toujours mariés, malgré leur séparation.

Le rappeur est récemment apparu sur le podcast « Drink Champs » et a évoqué l’état de sa relation avec la mondaine – et ses espoirs de réconciliation.

Kanye West a déclaré que Kim Kardashian était « toujours ma femme » et a affirmé qu’il n’avait vu aucun document de divorce au milieu de leur séparation. (Marc Piasecki/WireImage)

Au cours de l’interview, le rappeur « Power » a déclaré: « Elle est toujours ma femme, ce n’est pas une paperasse. »

Kardashian a demandé le divorce plus tôt cette année.

Il a ensuite abordé le récent monologue « SNL » de son ex-femme, lorsqu’elle a exprimé sa fierté pour la carrière de West et de leurs enfants, mais a plaisanté en disant qu’elle avait divorcé de sa personnalité.

On dit que Kim Kardashian sort avec le comédien Pete Davidson après avoir été vus ensemble plusieurs fois, y compris une fois en se tenant la main. (.)

« ‘SNL’ fait dire à ma femme : ‘J’ai divorcé’ à la télévision parce qu’ils voulaient juste enlever cette barre », a déclaré la star, selon le magazine People. « Et je n’ai même pas vu les journaux; nous ne sommes même pas divorcés. »

Il a ajouté: « Ce n’est pas une blague pour moi. Mes enfants veulent que leurs parents restent ensemble. Je veux … que nous soyons ensemble. »

De plus, West a cessé de suivre Kardashian sur Instagram pour la deuxième fois en deux mois après ses soirées consécutives avec Davidson.

Kim Kardashian a demandé le divorce de Kanye West en février après près de sept ans de mariage plus tôt cette année. Le divorce intervient près de deux mois après que des rumeurs de problèmes au sein du mariage ont émergé. Des sources proches de la situation rapportent cependant que le divorce est à l’amiable. (Evan Agostini/Invision/AP, Dossier)

Il l’a initialement abandonnée en septembre avant la sortie de son album « Donda », mais il l’a de nouveau suivie peu de temps après. Maintenant, il prend à nouveau ses distances avec la star.

Les deux se sont mariés en 2014 et partagent maintenant quatre enfants : North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psaume, 2 ans.

Les représentants de Kardashian et de « SNL » n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.