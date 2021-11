Kanye West dit que Kim Kardashian est toujours sa femme, malgré un divorce en cours

Lire du contenu vidéo

Boire des champions

Pour autant que Kanye West est concerné, Kim Kardashian est toujours sa femme … et bien que cela puisse encore être vrai légalement, cela ne semble pas être une possibilité à long terme.

Vous vous êtes assis avec les gars sur « Drink Champs » de Revolt TV Jeudi dans une interview qui, basée sur la coupe de cheveux de Kanye, a été enregistrée il y a plusieurs semaines. Vous parliez de musique, d’argent, de mode et de famille… mais la partie concernant sa relation avec Kim semblait susciter le plus de buzz.

L’ancien M. West dit que Kim est toujours sa femme parce qu’il n’y a « pas de paperasse » pour dire le contraire. Bien sûr, les deux sont en train de divorcer – qui est resté très amical – depuis plusieurs mois maintenant… il n’a pas encore été finalisé, donc techniquement Kim et Kanye sont toujours mariés.

Nous avons vu les deux se soutenir mutuellement dans leurs efforts de carrière récents – Kim aux événements d’écoute « Donda » de Ye et Kanye rejoindre Kim à New York lorsqu’elle a animé SNL.

Cependant, malgré toutes ces choses – le divorce avançait toujours – et plus récemment, Kim a acheté le domaine du couple à Hidden Hills à Kanye pour 23 millions de dollars … un signe certain que le divorce ne sera pas annulé.

Bien sûr, Kim a également traîné avec Pete Davidson la semaine dernière … d’abord à Knott’s Berry Farm en Californie avant de le rejoindre deux fois à New York pour le dîner.

Kanye n’a toujours pas parlé publiquement de Kim et Pete.