Kanye West emménage devant Kim Kardashian. El Ye a acheté une petite maison pour 4,5 millions de dollars en face de chez sa future ex-femme Kim, a rapporté DailyMail.

Ils disent que c’est peut-être un geste pour pouvoir se rapprocher de ses enfants et les élever avec Kim. La ‘petite maison’ dispose de 5 pièces, d’une écurie et d’une piscine.

En septembre, les Ye ont acheté une propriété à Malibu Beach pour 57 millions de dollars. Il a récemment mis en vente sa garçonnière pour 3,5 millions de dollars.

TMZ a rapporté que Kanye avait exprimé son intérêt pour la maison familiale à Kim, une maison qu’il a réaménagée sur plusieurs années. Le couple doit encore distribuer certaines de leurs propriétés, alors Kim a demandé au juge de lui accorder le divorce maintenant et de laisser le reste des problèmes qui doivent être résolus pour plus tard.

Comme vous le savez, parce qu’ils nous le répètent de temps en temps, même dans la soupe, Kim sort avec Pete Davidson et récemment le comédien a présenté la star de télé-réalité à sa mère et sa sœur, il a également été rapporté que Ye ne sort plus avec Vinetria. IL A! Bien sûr, après avoir demandé à Kim de « recourir dans ses bras », le Showcase n’a eu d’autre choix que de dire… Ok, bye !

Quoi qu’il en soit, Kanye West emménage devant Kim Kardashian.

Le visage de la fille qui regarde KimYe… LOL !