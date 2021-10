in

Kanye West enregistre Donda en tant que marque technologique. El Ye a déposé une demande le 21 septembre pour enregistrer sa marque pour une gamme de produits technologiques. Vous savez, le prochain Steve Jobs.

Selon TMZ, Kanye souhaite mettre la marque Donda sur de nombreux produits électroniques, notamment des tablettes, des haut-parleurs et des systèmes audio. Il semble qu’il veuille renverser la concurrence d’Apple (lol!) Ye veut également mettre le nom Donda sur les montres intelligentes, les lunettes intelligentes et les trackers d’activité et les protecteurs pour les tablettes.

Ils disent qu’apparemment le rappeur veut toujours que Donda soit dans des magazines en ligne téléchargeables comme des livres, des magazines, des journaux, des brochures, des dépliants et des bulletins d’information, tous dans le domaine de l’actualité musicale et du divertissement.

Peu importe! Kanye West enregistre Donda en tant que marque technologique. Déplacez-vous, Steve Jobs !

Celui qui couvre beaucoup…