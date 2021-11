Kanye West envahi par les fans au match des Lakers alors qu’il plaide pour le retour de Kim

Kanye West est clairement bouleversé par son divorce imminent avec Kim Kardashian, mais vendredi soir, il avait une tonne de fans qui lui offraient du réconfort.

Kanye a été envahi par le match des Lakers alors qu’il entrait au Staples Center. Il a signé des autographes et posé pour des selfies et semblait de bonne humeur alors que les fans l’assaillaient.

Ye était assis à côté du tribunal avec un ami alors qu’il regardait les Lakers tomber face aux Kings dans un rongeur d’ongles. Kanye portait une veste en cuir noire avec un sweat à capuche assorti et une casquette. Il a mangé des lanières de poulet et des frites.

Son humeur a semblé changer de façon assez spectaculaire … quelques heures auparavant, il a posté une photo de lui et Kim en train de s’embrasser, dans un nouvel effort pour ressusciter leur mariage.

Ye s’est arrêté à LA Mission mercredi et a attrapé un micro … disant aux gens qu’il gardait la foi que Dieu réparer des choses entre Kim et lui.

Kanye a tout mis en œuvre pour tenter de sauver son mariage… admettant même ses échecs en tant que mari.

À Thanksgiving, Kanye a posté une prière, avouant avoir trop bu, laisser son ego et son tempérament prendre le dessus et même être un « chrétien bien-pensant », disant : « J’étais arrogant avec mon Jésus. Comme si je venais de m’a procuré du Jesus au magasin Gucci avec un chèque de relance. »

Vous aviez quelque chose à dire sur sa famille aujourd’hui pic.twitter.com/7TS9jUVGVJ – YEEZY MAFIA (@theyeezymafia) 24 novembre 2021 @theyeezymafia

Il continua… « Bon Dieu, ma femme n’aimait pas que je porte le rouge [MAGA] chapeau. Étant une bonne épouse, elle voulait juste me protéger, moi et notre famille. J’ai fait de moi et de notre famille une cible en ne m’alignant pas sur la position politique d’Hollywood, et c’était difficile pour notre mariage. »

Pour la part de Kim … elle ne semble pas réceptive, étant donné ce qui semble être une nouvelle relation avec un certain Pete Davidson.