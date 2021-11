Kanye West et Drake photographiés ensemble alors qu’ils mettent enfin fin à une querelle amère

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Kanye West et Drake ont enfin mis fin à leur boeuf – et nous devons être dans un univers alternatif.

Les deux rappeurs ont été photographiés ensemble pour la première fois depuis des années après que Kanye, 44 ans, se soit rendu au manoir de Drake à 100 millions de dollars (74 millions de livres sterling) à Toronto, où une fête a été organisée pour célébrer leur amitié renouvelée.

Sur des photos partagées sur son Instagram, Kanye et Drake, 34 ans, sont vus posant ensemble aux côtés du directeur musical J Prince, qui aurait orchestré la rencontre.

Kanye a partagé des clips de Dave Chappelle dansant sur Michael Jackson avant que le comédien ne porte un toast aux retrouvailles.

Dave a été filmé en train de dire aux invités: « Quelle chance vous avez d’être dans la maison de Drake, de porter un toast qui est important après tout ce que cette culture a traversé.

« Je le répète – maintenant, faites du bruit pour Kanye et Drake et faites du bruit pour notre réconciliation. »

La photo que nous n’aurions jamais pensé voir (Photo : @kanyewest, Instagram)

Dans un clip, Drake – de son vrai nom Aubrey Graham – est vu avec son bras drapé autour de Kanye alors que les deux partagent des rires et rappent sur la musique.

C’est une occasion capitale pour le hip hop avec sans doute les plus grands rappeurs du genre enfermés dans une querelle amère depuis plusieurs années. La tension est montée au milieu des spéculations selon lesquelles Drake aurait eu une relation amoureuse avec la femme de Kanye, Kim Kardashian, avant que les rappeurs n’échangent des insultes et des subliminaux à travers leur musique.

Drake aurait également déplacé intentionnellement la date de sortie de son album Certified Lover Boy à septembre le même jour où Kanye a abandonné Donda.

Ils sont comme les meilleurs amis (Photo : @kanyewest, Instagram)

Plus tôt ce mois-ci, Kanye a supplié le rappeur de God’s Plan de se réconcilier et a invité son ancien ennemi à le rejoindre sur scène lors d’un concert spécial le 7 décembre.

Dans une vidéo partagée par J Prince, le rappeur Gold Digger a lu à partir de son téléphone et a déclaré: «Je fais cette vidéo pour aborder les allers-retours en cours entre moi et Drake. Drake et moi nous sommes tirés dessus et il est temps d’arrêter.

« Je demande à Drake le 7 décembre de me rejoindre sur scène en tant qu’invité spécial pour partager les deux plus gros albums de l’année en direct à Los Angeles dans le but ultime de libérer Larry Hoover. »

Kanye a poursuivi: « Je pense que cet événement non seulement sensibilisera à notre cause, mais prouvera aux gens – partout – combien nous pouvons accomplir de plus lorsque nous mettons notre fierté de côté et nous unissons. »

