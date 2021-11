Kanye West et Drake posent ensemble pour une photo dans une apparente courge au bœuf

Il semble que le bœuf de longue date de Drake et Kanye West ait pris fin. Ye a posté une nouvelle photo ce soir où il pose avec Drake et J Prince; sa légende est l’emoji colombe de la paix. Drake a également partagé une vidéo avec Ye et une autre avec Dave Chappelle.

La photo et la vidéo ci-dessous font suite à la récente invitation publique de Ye à Drake lui demandant de le rejoindre lors d’un événement le 7 décembre à Los Angeles. « Il est temps de le mettre au repos », a déclaré Ye à l’époque. Le développement est intervenu avant la sortie officielle de « Life of the Party », une piste de diss de Drake apparemment divulguée par Drake qui mettait en vedette André 3000.

Après que Drake ait joué la chanson, André a publié une déclaration concernant son implication via un représentant. « Le morceau que j’ai reçu et sur lequel j’ai écrit n’avait pas de verset et nous espérions faire une offre plus ciblée pour l’album Donda, mais je suppose que les choses se passent comme elles sont censées le faire », a-t-il déclaré. « C’est dommage qu’il soit sorti de cette façon et deux artistes que j’aime vont et viennent. »

Bien que leur conflit remonte à des années (en 2018, Drake a affirmé que Ye était la source des informations de Pusha-T sur « L’histoire d’Adidon »), il a été relancé plus tôt cet été lorsque Drake est apparu sur le single de Trippie Redd « Betrayal ». Cette chanson contenait les lignes : « Tous ces idiots, je suis costaud que je connais à peine / Quarante-cinq, quarante-quatre (Épuisé), laissez-le partir / Vous ne changez pas de merde pour moi, c’est gravé dans la pierre . «

Ye a riposté le lendemain sur Instagram, où il a publié ce qui semblait être une capture d’écran d’un fil de discussion de groupe contenant le nouveau contact « Pusha ». Le message texte capturé disait: «Je vis pour ça. J’ai été baisé avec par des jocks nerds comme vous toute ma vie. Vous ne vous en remettrez jamais. Je vous promets. » Il présentait également une photo de Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker.

La semaine suivante, Ye a publié l’adresse de Drake à Toronto sur Instagram, mais l’a supprimée peu de temps après. Drake a ensuite posté une histoire Instagram de lui-même en train de rire dans une voiture. Il a ensuite sorti Certified Lover Boy, qui critique Ye sur la piste 7, intitulée « 7am on Bridle Path ».

Lisez l’offre d’Alphonse Pierre de Pitchfork « 5 plats à emporter du CLB » et classez « Chaque apparition d’invité sur Donda du pire au meilleur ».