Kanye West et Drake se préparent pour un concert-bénéfice gratuit au stade Larry Hoover

Kanye West et Canard ont officiellement enterré la hache de guerre, après que Kanye a annoncé un concert-bénéfice «Free Larry Hoover» au Coliseum de Los Angeles le 9 décembre.

Il s’agit de la première performance de Ye en tête d’affiche depuis cinq ans, et il a engagé Drake pour une apparition spéciale. Les billets pour l’événement seront mis en vente le lundi 22 novembre à 10 h HNP.

« Je crois que cet événement non seulement sensibilisera à notre cause, mais prouvera aux gens du monde entier combien nous pouvons accomplir davantage lorsque nous mettons notre fierté de côté et nous unissons », a déclaré le rappeur de 44 ans.

Le concert vise à sensibiliser et à soutenir Larry Hoover et la cause de la réforme des prisons et des peines. Hoover (aujourd’hui âgé de 70 ans) est un ancien chef de gang de Chicago qui purge actuellement six peines d’emprisonnement à perpétuité pour son implication présumée dans un meurtre affilié à un gang en 1973. Hoover purge actuellement six peines d’emprisonnement à perpétuité à la prison ADX Florence à Florence, Colorado. .

Kanye a déjà parlé de son soutien à Hoover dans le passé dans une chanson intitulée « Free My Father » de son récent album, Donda.

« Réunir ces deux grands artistes pour la culture et la cause de la réforme pénitentiaire a été un honneur », a déclaré J Prince, PDG de Rap-A-Lot Records.

« Grâce à mon travail avec Larry Hoover et sa famille, j’ai vraiment eu les yeux ouverts sur le sort des personnes incarcérées dans ce pays, et j’espère que les fans de Ye et Drake prendront le temps de faire de même. »

La chanson de Hoover, Larry Hoover Jr a ajouté : « Avec Ye, Drake et J Prince unis pour plaider en faveur de la libération de mon père, nous pouvons porter notre plaidoyer pour la rédemption dans le monde entier et montrer que nous sommes vraiment plus forts ensemble. Au nom de toute personne ayant un être cher incarcéré à tort ou à tort…. libère mon père !

J Prince était également présent lorsque Ye et Drake ont finalement réglé leur bœuf de longue date, lorsque des photos des deux rappeurs sont apparues sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine lors d’un stand-up de Dave Chappelle.

Visitez le site officiel du site pour plus de détails.