Kanye West et Drake sourient ensemble, s’embrassent au concert de Larry Hoover

Si Kanye West et Canard jouer ensemble n’était pas une preuve suffisante qu’ils avaient vraiment enterré la hache de guerre – jetez un œil à ceci … la preuve définitive qu’ils sont à nouveau amis.

Voici Ye et Drizzy lors de l’émission de jeudi soir – mais d’une manière que nous ne les avions jamais vus auparavant … à savoir, de près et personnels. Comme vous pouvez le voir, ils ne pourraient pas être plus heureux en présence l’un de l’autre, souriant d’une oreille à l’autre et laissant le Colisée épaule contre épaule.

Bien sûr, nous avons vu ces deux-là s’éclater lors de l’événement réel – mais franchement, la vue (que ce soit en personne, ou même sur Amazon) n’était pas si bonne… et il ressort clairement de ces photos que Drake et Kanye sont vraiment passé leur boeuf.

Comme nous l’avons signalé … c’était principalement le spectacle de Kanye, car il a réalisé la majorité de l’ensemble avec des succès nouveaux et anciens. Drake est sorti et a joué aussi… quoique pendant un temps beaucoup plus court.

C’était plutôt chouette – Drake a interprété certaines des chansons de Kanye, et vice-versa… ce qui en fait l’expérience de croisement ultime pour les fans. En parlant d’eux, l’endroit était absolument plein à craquer… et le mot est qu’entrer et sortir de la zone cette nuit-là était dingue.

Quoi qu’il en soit, ça fait plaisir de voir que ces gars sont cool une fois de plus. En espérant que leur nouvelle amitié puisse conduire à plus de collaborations … c’est ce que tout le monde veut, évidemment.