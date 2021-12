Kanye West et Drake Squash Beef au concert de Larry Hoover à LA

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Kanye West et Canard fait de ce qui semblait autrefois impossible une réalité… monter sur scène ensemble, jouer leurs tubes (anciens et nouveaux) et même interpréter les chansons des autres.

70 000 personnes se sont entassées dans le LA Memorial Coliseum jeudi pour assister au spectacle-bénéfice « Free Larry Hoover ». Kanye et Drake ont dansé, rappé et se sont embrassés au sommet d’un monticule géant au milieu de ce qui est généralement un terrain de football.

Le spectacle a commencé avec la chorale du service du dimanche de Kanye se produisant depuis les gradins, et Drake et Kanye descendant les escaliers et jusqu’au milieu du sol.

À partir de là, ce fut une myriade de succès de la superstar – anciens et nouveaux – pendant près de 2 heures. La liste des invités ressemblait à une remise de prix, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Lizzo, Devin Booker, Megan Fox, MGK, Décalage et le père de Drake, Dennis Graham.

Le plus surprenant, Kanye a joué ses chansons plus anciennes, beaucoup moins religieuses, comme « Can’t Tell Me Nothing », « Gold Digger » et « Touch The Sky ».

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Drake, bien sûr, a joué certaines de ses plus grandes chansons ainsi qu’un bon mix de son album « Certified Lover Boy », dont « Knife Talk » et « No Friends in the Industry ». Il a également partagé quelques mots gentils à propos de Ye, en disant: « Quand nous marchions dans l’arche, c’était surréaliste d’être sur scène avec l’une de mes idoles alors qu’il parcourait son catalogue. »

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Le spectacle, qui devait d’abord commencer à 8h, n’a duré que vers 9h30… le lieu.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Dans l’ensemble, il semble que Ye et Drake aient vraiment écrasé leur boeuf, laissant les fans enthousiasmés par les futures possibilités ensemble dans la musique.