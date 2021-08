Kanye West et Irina Shayk se seraient séparés après une romance tourbillonnante

“Kanye a photographié Irina dès qu’il le pouvait”, a détaillé une deuxième source sur leur escapade romantique. “Elle adorait poser pour lui et il s’est beaucoup intéressé à ce qu’il créait avec ses photographies. Elle ressemble à sa muse.”

Ce même mois, une source distincte a expliqué à E! News à quel point le rappeur “Fade” et le mannequin russe se sont bien entendus. D’une part, ils courent tous les deux dans les mêmes cercles de la mode, et ils sont rapidement passés de connaissances à quelque chose d’un peu plus.

“Kanye et Irina se sont connectés récemment alors qu’ils étaient tous les deux à New York. Ils se sont rencontrés une nuit et ont eu de la chimie et se sont bien entendus”, a précédemment révélé l’initié, avec une autre source ajoutant: “C’est très décontracté et ils n’ont été en contact que pendant environ un mois. Kanye a exprimé qu’il ne voulait rien de sérieux, mais qu’il aimait l’ambiance d’Irina. “

Cependant, si leur rupture est une indication, il semble que leur relation ait tout simplement suivi son cours.