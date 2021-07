Kanye West et Irina Shayk sont toujours intacts, alors arrêtez de penser qu’ils ne sont pas ⋆ 10z viral

Étant donné que 99,9% des publicistes à travers les États-Unis reniflent de la poudre d’espresso 24h / 24 et 7j / 7 pour rester éveillé et soutenir la machine à rouler toutes les heures qu’est Benniferaissance, il ne reste que quelques stagiaires qui défilent sur TikTok et soufflent des bangs pour gérer le reste de l’AF ennuyeux. , rabougrir des conneries de tourtereaux dans leurs assiettes, et tout le relâchement commence vraiment à faire des ravages.

BFF de Dieu Kanye West, 44, et modèle Irina Shayk, 35 ans, sont clairement les victimes de ce complot de négligence, et la semaine dernière, on nous a dit que la romance la plus chaude de notre génération était terminée avant même d’avoir commencé. Irina en a marre que nous recevions tous des messages mitigés sur les flammes vigoureuses qui peuvent ou non éclater spontanément quand elles sont même distantes de 20 pieds. Tellement marre, en fait, que People nous dit qu’elle a peut-être demandé une action en justice pour remettre les pendules à l’heure.

via Personnes :

Kanye West et Irina Shayk sont toujours un élément – ​​et Shayk n’est pas satisfait des « mensonges » selon lesquels ils se dirigent vers une scission. Des semaines après que le couple a fait un voyage romantique en France et quelques jours après que Page Six a annoncé que les deux se séparaient, une source a déclaré à PEOPLE que West, 44 ans, et Shayk, 35 ans, sont toujours ensemble. “Irina est tellement bouleversée par les mensonges sur elle et Kanye”, a déclaré la source à PEOPLE, ajoutant que le mannequin avait été amené à intenter une action en justice pour remettre les pendules à l’heure. Parmi les rumeurs selon lesquelles « ils se calment et elle a refusé son invitation à Paris », la source explique : « Ce n’est tout simplement pas vrai. Kanye s’est rendu à Paris pour le défilé Balenciaga pour soutenir Demna [Gvasalia]. Il était entré et sorti, seulement là pendant 3 heures.

La “source” est évidemment la fille de Kanye, huit ans Nord déguisant sa voix sur un téléphone à graveur et essayant de se venger de sa mère, Kim Kardashian, pour ne pas l’avoir laissée peindre sa chambre autre chose que le mausolée dans une finition nacrée. Des gamins! Mais il est clair qu’Irina se soucie beaucoup de ce que le public de rumeurs pense de leur relation (et elle et Kanye se sont peut-être même liés avant que Kim ne soit un scintillement de visage dans ses yeux). Et qui sait? Irina pourrait trouver que c’était un bon cardio, disant à Kanye qu’il est le génie le plus génial qui ait jamais été génial 150 fois par jour. Les gens encore :

“Ils sortent toujours ensemble”, ajoute l’initié. Shayk et West ont récemment passé du temps ensemble à San Francisco – où il travaille actuellement – ​​pour le week-end du 4 juillet. Le mois dernier, une source a déclaré à PEOPLE que les deux « sortiraient ensemble à distance » après avoir passé du temps ensemble en France. « Kanye va bien. Il a fait un super voyage en France avec Irina. Ils sortiront ensemble à longue distance », a alors déclaré une source distincte. « Kanye continuera à être basé à Los Angeles. Il n’a pas l’intention de déménager à New York. « Il est également très concentré sur les affaires à Los Angeles. Il aime cependant passer du temps avec Irina et prévoit de la revoir bientôt”, a ajouté la source.

Encore une fois, l’histoire de cet amour précieux et naissant est à la merci d’une poignée de stagiaires en relations publiques lapidés et distraits, et elle n’est pas vraiment prête à bien se terminer. Je suppose que le coup final se produira lorsqu’Irina roulera d’une manière discordante sur certaines des parties du corps d’origine de Kim dans le lit de Kanye et l’attrapera en train d’essayer de les installer dans les secondes de l’usine Yeezy, tout en demandant avec amour aux parties de lui rappeler quels sont les noms de leurs enfants . (Et qui va le lui rappeler ?)

Photo: Wenn.com