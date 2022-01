Kanye West et Julia Fox Do NYC, après un double rendez-vous à Miami avec NORE

Lire du contenu vidéo

Kanye West est au milieu d’une jolie tournée romantique avec julia renard, arrivant à New York mardi soir … juste après l’avoir présentée à ses amis proches, y compris NON, lors d’un week-end éclair à Miami.

Mardi soir, Ye et l’actrice ont fait un rendez-vous classique à New York – une pièce de Broadway, suivie d’un dîner à Carbone. Le couple a attiré beaucoup d’attention en entrant dans le restaurant.

Au fait, ils venaient d’assister à une pièce populaire, provocatrice et peut-être appropriée – Julia et Ye avaient des billets pour voir « Slave Play ». La production acclamée traite de la race, du sexe, du genre, des expériences traumatisantes et … des relations interraciales. Il a été nominé pour 12 Tony Awards.

Le couple aime clairement le menu à Carbone, car c’est aussi là qu’ils ont dîné lundi soir … mais c’était à Miami, où ils ont eu un double rendez-vous avec l’hôte de Drink Champs Noreaga et sa femme, Néri.

Pour ceux qui gardent une trace, on nous dit que c’était le rendez-vous n°3 pour Ye et Julia, qui semblaient assez à l’aise alors qu’elle lui chuchotait à l’oreille pendant le dîner MIA.

NORE et Ye sont amis depuis des années, et voici un fait amusant… Le surnom de Kanye pour son premier-né — Nori – est inspiré par son ancien copain.

Quoi qu’il en soit, on nous dit qu’il n’y avait rien de discret dans leur sortie – de nombreux fans dans le restaurant ont repéré les couples célèbres et ont pris des photos avec eux.

Ye et l’actrice – mieux connue pour « Uncut Gems » – ont été presque inséparables depuis la date #1 … qui est venu le jour de l’an à Miami.

Nos sources disent qu’elles ont réussi à garder le rendez-vous n°2, vraisemblablement dimanche, plus hors de vue du public… mais qu’elles ont également rencontré certains de ses amis pour celui-là.

On nous dit à l’ami que le temps n’était autre que Futur! Aucun mot s’il était en troisième roue ou s’il avait son propre rendez-vous.

En tout cas, Ye et Mme Fox sont en mode voyage maintenant, et avec un total de 4 dates, et au moins un vol, à leur actif… les choses semblent aller vite.