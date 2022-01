Kanye West et Julia Fox prennent un dîner à LA avec Antonio Brown

Kanye West et julia renard savent certainement comment attirer l’attention, en frappant l’un des endroits les plus fréquentés par les célébrités de LA pour un dîner en amoureux … tout en assortissant un peu leurs tenues.

Les deux sont arrivés séparément chez Craig’s lundi soir, Kanye portant son sweat à capuche, son jean, ses lunettes de soleil et ses bottes emblématiques – tandis que Julia portait des couleurs similaires – avec une veste moulante, un jean, des talons et ce qui semble être un sac à main Balenciaga.

C’est la première fois que nous voyons le nouveau couple ensemble sur la côte ouest – ils ont parcouru l’est la semaine dernière à Miami et à New York – en train de dîner, de faire un séance photo impromptue et Kanye habiller son nouveau mec à Balenciaga.

Cependant, il n’y avait pas que Ye et Fox au Craig’s Monday, ils ont été rejoints par l’ancien Tampa Bay Buccaneer Antonio Brown, qui devrait faire de la musique avec Ye dans un avenir proche.

Aucun mot sur ce en quoi consistait la conversation à table, mais avec ce trio, il y a certainement un large éventail de possibilités.