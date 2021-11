Kanye West et Taylor Swift, nominés aux Grammy à la dernière minute

Dans les 24 heures précédant l’annonce officielle des nominations, l’Académie a décidé d’augmenter le nombre d’artistes nominés dans les quatre catégories principales : « Album de l’année », « Chanson de l’année », « Meilleur nouvel artiste » et « Disque de l’année ». Cette fois, au lieu de n’inclure que huit artistes, la liste était de 10, et pour décerner le « Meilleur album de l’année », un espace spécial a été aménagé afin que Ouest et Rapide ils atteindront un endroit.

Harvey Mason Jr, PDG de l’Académie, a déclaré que cette décision était de « faire de la place à plus de musique, plus d’artistes et d’autres genres, mais surtout, d’embrasser l’esprit d’inclusion dans la cérémonie ». Évidemment, ce changement fait référence au fait qu’ils incluaient les artistes les plus importants du monde tels que Taylor et aussi, à sa manière, Kanye.

Kanye West et Taylor Swift ont été inclus à la dernière minute pour les nominations aux Grammy 2022. (Larry Busacca / . pour NARAS)

Rappelons que ce « couple » musical a beaucoup donné à parler pour des procès infondés hors scène. Aux MTV Video Music Awards 2009, le compositeur a interrompu le discours de Taylor après avoir remporté un prix qui selon lui, il méritait Beyoncé.

Après ce boycott, jusqu’à Kim Kardashian Elle a défendu son mari d’alors et le différend Kanye-Taylor s’est poursuivi au fil des ans; même un commentaire quelque peu vulgaire du rappeur envers la pop star dans l’une de ses chansons a suscité l’indignation des fans de Rapide. Cependant, elle était beaucoup plus intelligente et à l’époque, recevant le Grammy du meilleur album de l’année pour 1989, a donné plusieurs indices sur son « ennemi juré ».