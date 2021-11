Kanye West et Taylor Swift ont reçu l’album de l’année Grammy Nods dans Last-Minute Shakeup

Kanye West et Taylor Swift figuraient parmi les ajouts de dernière minute aux catégories Big Four Grammys 2022, selon des informations en coulisse obtenues par le New York Times. La Recording Academy a décidé d’étendre ces catégories à 10 nominés la veille de l’annonce de la nomination de mardi, rapporte le Times.

West et Swift ont rejoint la liste des albums de l’année pour Donda et Evermore, respectivement. Le disque de l’année a ajouté « Montero (Call Me by Your Name) » de Lil Nas X et « I Still Have Faith in You » d’Abba, tandis que « Kiss Me More » de Doja Cat et SZA et « Right on Time » de Brandi Carlile ont rejoint la chanson du scrutin de l’année. Arooj Aftab et Baby Keem ont été ajoutés au meilleur nouvel artiste.

Le Times a déterminé les deux retardataires de chaque catégorie après avoir obtenu une liste « finale » des nominés qui était en circulation avant la décision de lundi. Cette liste ne comprenait que huit artistes dans les catégories Big Four. Le président et chef de la direction de la Recording Academy Harvey Mason, jr. a déclaré que l’expansion aiderait les Grammys « à faire de la place pour plus de musique, plus d’artistes et plus de genres, et à adopter l’esprit d’inclusion », bien qu’il ait également admis que les ajouts tardifs étaient simplement les candidats neuvième et dixième dans le vote par membres de l’Académie.

Mardi, Mason a également expliqué la raison pour laquelle la Recording Academy a autorisé la nomination de Marilyn Manson et d'autres délinquants sexuels présumés.