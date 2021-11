Kanye West fait appel à James Goldstein pour redessiner la maison de Malibu

Kanye West est en train de préparer quelque chose dans son nouveau pad Malibu – et quel que soit ce quelque chose… il veut que l’homme vivant dans l’une des maisons les plus uniques de la ville l’aide.

James Goldstein – qui possède la célèbre résidence Sheats-Goldstein dans le quartier de Beverly Crest à Los Angeles – dit à TMZ qu’il a récemment eu un face-à-face avec Ye … et pas seulement cela, mais il semble qu’ils vont travailler ensemble sur un projet architectural.

Ce projet, nous dit-on, englobe certains plans complexes que KW a pour son manoir nouvellement acheté le long de la côte … sur lesquels il pense que Goldstein peut le conseiller, compte tenu de son expérience dans ce domaine.

Si vous ne savez pas… La maison de JG est peut-être la plus impressionnante de tout La La Land, en raison de sa construction époustouflante et de son architecture élaborée – dont la plupart a été entreprise par le défunt Jean Lautner, qui a fait équipe avec James il y a des années pour donner vie à sa vision.

Dans cet esprit, on nous dit que James a reçu un appel de Kanye la semaine dernière pour voir s’ils pouvaient se connecter et parler de design de maison – et après avoir envoyé son propre architecte inspecter la maison de James, il nous dit que l’homme lui-même a rendu visite vendredi pour le voir lui-même.

James dit que Ye a fait le tour du parc en prenant des photos et en complimentant certaines caractéristiques qu’il a trouvées impressionnantes – comme l’escalier et la piscine – et a finalement été clair sur ce qu’il voulait… à savoir, que lui (James) vienne au ‘Bu et aide avec son projet.

James dit que Ye est intéressé par l’expertise et le point de vue de James, et en effet… il a accepté sa demande. Maintenant, en ce qui concerne ce que Kanye prépare exactement, JG dit qu’il lui a en fait montré des plans rectangulaires élaborés – mais ne pouvait pas vraiment en comprendre le sens, alors il va bientôt passer en personne pour parler plus en détail et découvrez ce que Ye a en tête.

Rappelez-vous, c’est l’endroit où Kanye a perdu plus de 50 millions de dollars pour … et sur la base de son apparence très nue, nous dirions qu’il aurait besoin d’être rafraîchi. Vous êtes entre de bonnes mains !