Kanye West fait la fête avec la mannequin IG Yasmine Lopez à Houston

Kanye West semble aller de l’avant avec sa vie après que Kim ait clairement indiqué qu’elle allait de l’avant avec le divorce … parce qu’il faisait la fête avec le modèle Instagram Yasmine Lopez.

Kanye et Justin LaBoy se sont rendus au restaurant James Harden’s Thirteen à Houston pour l’anniversaire de J Mulan ce soir. pic.twitter.com/S8jCGpgEZZ – Jenn (@_xmarissabee) 29 décembre 2021 @_xmarissabee

Ye et Yasmine faisaient la fête à Houston mardi soir… lui et Justin LaBoy enroulé jusqu’à James Harden‘s Treize restaurant pour J Mulanl’anniversaire de… YouTuber Michaela Mendez était également présent, debout près de Ye.

C’est un signe que Kanye aussi passe à autre chose … TMZ a dévoilé l’histoire, plus tôt ce mois-ci, Kim a déposé une plainte auprès de rétablir son état civil en tant que célibataire, STAT, et laissez tous les autres problèmes pour un autre jour.

Kanye voulait clairement se réconcilier – comme il l’a clairement indiqué lors du concert avec Canard plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a dit à la foule qu’il voulait que Kim revienne avec les paroles, « J’ai besoin que vous me reveniez tout de suite, plus précisément Kimberly – mais Kim a clairement indiqué que le mariage était terminé.

Comme nous l’avons signalé … Kanye a acheté une maison de 4,5 millions de dollars juste en face de la maison familiale. On nous dit qu’il a acheté la maison brusquement – pour qu’il puisse être proche des enfants – et nos sources disent que ce réparateur va être dépouillé jusqu’aux poteaux … il a besoin de tout.

BTW … la semaine dernière, Kanye a apparemment arrêté avec un autre modèle, Vinetria, d’après la page 6. Il semble donc qu’il soit de retour sur le marché.