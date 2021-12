Kanye West fait la fête avec la mannequin Instagram Yasmine Lopez

Kanye West mène une vie de célibataire.

Au milieu de sa rupture avec le mannequin Vinetria, Ye suscite plus de rumeurs de romance. Selon TMZ, il faisait la fête avec le mannequin Instagram Yasmine Lopez.

Kanye était à Houston pour l’anniversaire de J Mulan mardi soir (28 décembre). Lui et la personnalité d’Internet Justin LaBoy se sont rendus au restaurant James Harden’s Thirteen à Houston pour la fête. Une vidéo sur les réseaux sociaux montre Ye se mêlant à Lopez et J Mulan alors que sa chanson « Number One » jouait sur le haut-parleur.

Cependant, Ye et Yasmine ne se connectent pas. Des sources proches des deux ont dit à TMZ qu’ils ne sortaient pas ensemble. Ils étaient là séparément et ont interagi, mais il n’y a rien de romantique.

Cela survient alors que Kim Kardashian a demandé à être légalement célibataire de son mari pendant qu’ils élaborent les termes de leur divorce. Le magnat de Skims, qui sort maintenant avec Pete Davidson, cherche également à supprimer « West » de son nom de famille et à restaurer son nom de jeune fille.

Ye semble aller de l’avant malgré les appels à reconquérir Kim. Il a récemment rompu avec le mannequin Vinetria après seulement quelques mois de relation. Avant cela, il était lié au mannequin Irina Shayk.

Cependant, il souhaite rester proche de sa famille. Il a récemment acheté la maison juste en face de Kim et de leurs quatre enfants à Hidden Hills, en Californie. Le célibataire milliardaire a payé 4,5 millions de dollars pour le rénovateur de 3 600 pieds carrés et prévoit de le rénover.

