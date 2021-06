Kanye West fait l’objet de sanctions judiciaires après une déposition ” injurieuse “

in

Une déposition sauvage et « grossière » de Kanye West pourrait désormais entraîner des sanctions de la part d’un tribunal fédéral californien – et un verdict accablant en faveur du plaignant MyChannel.

Du côté positif, Kanye West s’est présenté pour sa déposition virtuelle contre le plaignant MyChannel. Mais après le lancement de l’appel Zoom, les choses se sont rapidement dégradées.

Digital Music News a annoncé pour la première fois l’année dernière le procès de plus de 10 millions de dollars de MyChannel contre West. En un mot, MyChannel affirme que Kanye s’est associé à la “société pionnière de la vidéo et de la technologie de commerce électronique” avant de lui voler sa technologie. Nommant à la fois Kanye West et Yeezy Apparel comme défendeurs, MyChannel – qui prétend avoir créé une technologie d’intelligence artificielle capable de « marier de manière transparente le contenu vidéo au commerce électronique » – maintient que Kanye West a violé les termes d’un « partenariat de coentreprise orale » alors qu’il a aidé pour développer la boutique en ligne Yeezy.

Comme de nombreuses batailles judiciaires, la pandémie de COVID-19 ralentit toujours les procédures et force de nombreux appels Zoom. Cela inclut la dernière déposition de West, qui était apparemment remplie de blasphèmes, d’insultes extravagantes et le port d’un masque à l’effigie de Jésus. Dans des documents judiciaires déposés la semaine dernière et partagés avec Digital Music News, les avocats de MyChannel ont noté que Kanye avait appelé à plusieurs reprises l’avocat adverse Michael Popok “garçon” tout en déclarant avec mépris que Popok était simplement “dans un film de la création de West”.

Mais ce n’était que le début.

Selon le récit de MyChannel, Kanye a également rappelé à Popok qu’il était “l’homme noir le plus riche d’Amérique et un partisan noir de Trump et qu’il ne pouvait pas être dérangé par la déposition car il avait des vies à changer”. La valeur nette exacte de Kanye est contestée, bien qu’il soit clairement multimilliardaire.

West a également demandé à Popok s’il était “f—king stupid” tout en refusant d’arrêter d’utiliser son téléphone.

Et juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas être pire – ou mieux, selon votre point de vue – Kanye a mis un masque avec une image de Jésus dessus. Cela a rapidement étouffé la voix de Kanye, rendant difficile la compréhension de ses conclusions. Peu de temps après, Kanye a brusquement mis fin à l’appel.

“Les efforts de mauvaise foi de West pour saboter la déposition seront considérés par la Cour comme l’une des performances de déposition les plus scandaleuses et inappropriées qu’elle ait également observées”, a déclaré le dossier de MyChannel.

Cela semble assez Kanye-esque, mais en toute honnêteté, Kanye est un rappeur. Et les dépositions au tribunal sont un peu comme des batailles de rap, qui sont chargées d’insultes. Le seul problème est que le juge qui préside peut ne pas être d’accord avec cette évaluation, en particulier lors de l’examen de la demande de MyChannel d’imposer 62 725 $ de pénalités.