Kanye West fait un service dominical en direct aujourd’hui

Kanye West, dont le nom légal est maintenant juste Ye, a annoncé que sa série de performances Sunday Service revient aujourd’hui juste à temps pour Halloween. Il a lieu à 15h00 heure de l’Est sur Triller et l’application Fite TV, les mêmes plateformes de streaming où VERZUZ a lieu. Regardez-le ici.

Le nouvel album de Ye, Donda, est arrivé plus tôt cette année. Il a fait ses débuts au n ° 1 avec la plus grosse semaine de tous les albums sortis en 2021, bien qu’il ait été détrôné de ce record par Drake’s Certified Lover Boy une semaine plus tard. Peu de temps après la sortie de l’album, il a affirmé qu’il avait été publié sans son approbation.

