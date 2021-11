Kanye West fait une déclaration farfelue à propos de la tentative de Kim Kardashian à la faculté de droit

Kanye West n’est pas prêt à laisser partir Kim Kardashian et il semble qu’il fasse et dit tout ce qu’il peut pour essayer et, au minimum, attirer son attention. Kardashian a demandé le divorce en février de cette année pour mettre fin à leur mariage de six ans. La route du couple vers la séparation était imminente au milieu de la bataille publique de West contre le trouble bipolaire et de ses diatribes publiques détaillant leurs secrets conjugaux et familiaux. Dans la dernière saison de L’incroyable famille Kardashian, la fondatrice de SKIMS a expliqué à quel point elle était malheureuse dans leur mariage en raison des déplacements constants de West et de leurs différences de style de vie.

Récemment, des clips de l’apparition de West sur Revot’s Drink Champs ont montré que le rappeur de DONDA semblait ne pas accepter la fin de la relation. Selon West, il n’a vu aucun document de divorce et veut garder sa famille unie. Tout cela survient alors que Kardashian passe du temps avec la star de SNL Pete Davidson et lui achète ainsi que le manoir conjugal de West afin de continuer à y élever leurs quatre enfants. West a également déclaré qu’il pensait que le publiciste de Kardashian faisait pression pour leur rupture.

Maintenant, plus de clips de l’interview font surface. West révèle maintenant qu’il pense que les assistants en droit de Kardashian n’ont pas l’intention de l’aider à passer les examens nécessaires pour devenir avocate. Il s’est souvenu d’une conversation qu’il a entendue entre l’un des entraîneurs juridiques de Kardashian et un client au cours de laquelle ils « ont commencé à faire de mauvaises suggestions ».

« Je me suis dit : ‘Mec, ce mec est un idiot' », a-t-il déclaré. « Ils ont un idiot qui entraîne ma femme. Elle[‘s] va échouer au barreau la troisième fois… J’ai l’impression qu’il y a des gens qui pourraient ne pas vouloir que Kim Kardashian devienne avocate. Parce que vous savez ce qui se passe si Kim Kardashian devient avocate ? Cette chemise est un peu plus haute, ce décolleté est un peu plus couvert. »

Malgré cela, il dit que la nouvelle passion de Kardashian pour le droit inspire ses jeunes fans à faire des choses similaires. Mais il dit que cela peut être considéré comme négatif car il y a des forces qui préfèrent que les femmes n’entrent pas dans certaines professions.

« Il y a des gens qui ne veulent pas qu’elle affecte ces femmes de cette manière. Ils veulent qu’elle les affecte d’une autre manière [and not push legal careers] », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il pensait que Kardashian n’avait pas réussi ses examens en raison d’un sabotage. « Ils pourraient mettre un avocat [with her] qui vous donnent toutes les bonnes choses et juste assez de mauvaises choses pour que vous manquiez autant votre test. [And they’ll say,] « Vous les aurez la prochaine fois. »