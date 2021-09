Kanye West fera-t-il une apparition surprise ?

Kanye West est au sommet depuis la sortie de son dixième album studio très attendu DONDA. En plus de plusieurs spectacles promotionnels qui ont fait l’éloge de West, le créateur YEEZY continue de briller dans le monde de la mode. Avec les MTV Video Music Awards 2021 diffusés en direct ce soir (dimanche 12 septembre), il y a beaucoup de spéculations que West fera une apparition spéciale.

Radar Online rapporte que West devrait faire une apparition surprise à l’émission de ce soir. Parmi les autres performances majeures, citons Justin Bieber, Ed Sheeran, Normani et The Foo Fighters. La cérémonie de cette année se tiendra au Barclays Center de Brooklyn, New York, et est animée par le rappeur Doja Cat.

Selon plusieurs sources, le rappeur de 44 ans a été ajouté en tant qu’interprète de dernière minute en promotion pour DONDA. La nouvelle survient après que son ex-épouse Kim Kardashian a fait la une des journaux pour son ensemble Balenciaga de style dominatrice entièrement noire à la Fashion Week de New York. Un initié de MTV aurait déclaré: “Avec les Kardashian en ville pour la Fashion Week de New York et le Met Gala, nous entendons qu’ils [Kim and Kourtney] pourrait également faire une apparition, d’autant plus que le beau de Kourtney, Travis Barker, se produit avec son bon ami Machine Gun Kelly.”

West a eu de nombreux moments emblématiques aux VMA, mais le plus tristement célèbre est son interruption en 2009 du prix de la vidéo de l’année de Taylor Swift lorsque West a vanté: “Beyoncé a eu l’une des plus grandes vidéos de tous les temps”. S’il se produit cette année, ce sera sûrement un spectacle.