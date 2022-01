Kanye West frappe Balenciaga avant le NYE Bash, des fêtes chez Diddy

Kanye West était un homme de la ville la veille du Nouvel An – et cette ville était Miami, où le gars a fait son magasin … et sa fête, avec un peu d’aide de Diddy.

Découvrez ces photos de Ye frappant un magasin Balenciaga dans la ville sauvage préférée de la Floride pour choisir de nouveaux sujets pour sa fête du NYE qu’il organisait plus tard dans la nuit au Game Changer Lounge, juste à côté de la plage.

Comme vous pouvez le voir, il semblait se sentir lui-même alors qu’il se promenait dans le magasin … jauger des tenues et sortir avec beaucoup de sacs à la main (la main d’une autre personne plutôt).

À la tombée de la nuit, KW était prêt à faire rage … et il a fait le plein au micro devant une foule bondée, qui comprenait en fait pas mal de célébrités aussi – comme français Montana, Quavo et d’autres. On dirait que tous ont passé de bons moments… et Kanye était dans le coup.

Il semble également que Diddy ait pu aider Ye avec un point d’atterrissage plus tard dans la soirée. Nous avons eu une vidéo de Ye entrant dans la maison de Bad Boy’s Star Island à un moment donné et se frayant un chemin à travers un groupe de beaux invités.

Lire du contenu vidéo

Instagram/@djmrfamousnyc

Il semble un peu plus timide en ce moment, mais le fait est que… Ye était à l’affût, et avait l’air assez détaché dans le processus. Nous entendons par là – ce n’est un secret pour personne, le mec est célibataire ces jours-ci… même si il languit pour une réconciliation avec Kim Kardashian.

Bien sûr, il aurait également cassé des choses avec une nouvelle flamme de lui récemment … et a fait son apparition partout à côté de femmes très attirantes.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

En parlant de KK… elle était introuvable à Miami (du moins pas publiquement), mais son BF Pierre Davidson l’était sûrement. Mec organisait un événement NYE pour NBC à un jet de pierre, aux côtés Miley Cyrus – et nous ne serions pas surpris si Kim était là aussi quelque part.

Tout comme sur la côte ouest… Ye était en mesure de surveiller de près les choses. Ou… peut-être qu’il aime juste le Sunshine State pour des occasions spéciales. Qui sait!