Kanye West frappe Internet en s’épilant les sourcils et la tête | INSTAGRAM

Le célèbre rappeur Kanye West qui d’ailleurs s’appelle désormais « Vous », est apparu en public et ce n’est pas la première fois qu’il prend une grande décision concernant le renouvellement de son image, peut-être qu’en ce moment où il traverse une nouvelle transformation de son nom, il voulait faire un changement encore plus grand.

C’était il y a quelques jours lorsque le Chanteur célèbre Il a enlevé pratiquement tous ses cheveux, normalement il se rase la tête mais cette fois il a choisi d’enlever même ses sourcils, ce qui a poussé de nombreux internautes à faire des mèmes à son sujet, en supposant que c’était peut-être un de ses enfants qui l’avait complètement rasé.

Ses fans ont remarqué quelque chose étrange mais ils n’ont pas réalisé à première vuePourtant, lorsqu’ils ont fait plus attention à lui, on a pu voir qu’il n’avait pas vraiment de sourcils, ceci juste au moment où il donnait un service religieux organisé dimanche dernier et qui était diffusé sur divers services de streaming.

C’est peut-être grâce à l’esthétique et aux tons monochromes, quelque chose qui l’a également amené à prendre d’autres décisions dans sa vie et dans sa façon de s’habiller, le créateur obligeait tout le monde à s’habiller de blanc pour cette occasion en prenant tout à l’extrême.

Si on regarde bien on peut voir qu’on peut vraiment voir la différence entre avoir des sourcils et ne pas en avoir en plus de ce qui était sur les caméras à plusieurs reprises et bien sûr bien concentré sur cette étape qu’il vit et qui prend de l’ampleur extrême impressionnant, tous vêtus d’une tenue qui ressemblait à une robe longue au sol.



Kanye West a complètement choqué Internet sans sourcils et sans cheveux.

Nul doute que Kanye West continuera à donner de quoi faire parler, que ce soit à cause de sa séparation avec Kim Kardashian, à cause de ses nouveaux Looks, à cause d’idées étranges ou encore à cause d’un nouveau lancement musical.

Cependant, ses vrais fans continueront d’apprécier tout ce qu’il fait pour sa carrière, quelque chose qui l’a rendu irremplaçable et qui se démarque vraiment et brille parmi les artistes qui existent aujourd’hui.

Même Kanye est considéré comme un génie par beaucoup de ses fans, certains remarquant chacun des détails qu’il utilise à la fois dans sa musique et son mode de vie, pour beaucoup il est incompris et pour beaucoup d’autres la raison pour laquelle il l’est est son génie.