Kanye West gagne du trolling de Peppa Pig après les débuts de l’album Dueling

Kanye West a attrapé la chaleur d’un concurrent cette semaine, mais ce n’était pas d’un collègue rappeur. Le nouvel album de West, Donda, a obtenu un 6,0 du notoirement pointilleux Pitchfork, cependant, le dessin animé bien-aimé Peppa Pig a obtenu un 6,5 pour Peppa’s Adventures. Non seulement cela, mais le compte Twitter officiel de l’émission a décidé de commencer du bœuf. “Peppa n’avait pas besoin d’organiser des soirées d’écoute dans le stade Mercedes-Benz pour obtenir ce 0,5”, ont-ils tweeté.

Cependant, la partie la plus hilarante pourrait être qu’ils ont fini par supprimer le tweet. Pourtant, les fans l’ont remarqué, et après avoir tweeté “Stan la reine” à côté d’une capture d’écran, le compte Peppa Pig a répondu avec un emoji couronne.

?? – Officiel de Peppa Pig (@peppapig) 1er septembre 2021

Le consensus critique sur Donda a été au mieux mitigé, et les fans de West en débattent depuis sa sortie très retardée. West a promis Donda depuis l’été dernier, bien qu’il ait initialement déclaré qu’il s’intitulerait God’s Country, selon un rapport de Pitchfork. La version finale a été reprogrammée plusieurs fois depuis juillet, West programmant des événements de sortie et des soirées d’écoute, puis a brusquement changé d’avis. Certains ont émis l’hypothèse que West essayait de sortir son album en même temps que la nouvelle musique d’autres rappeurs rivaux afin de les saper et de générer une atmosphère de compétition. En fin de compte, il semble qu’il ait eu le week-end pour lui tout seul.

Donda présente des vers de rappeurs tels que Jay-Z, the Weeknd, Jay Electronica, Travis Scott, Lil Baby, the Lox, Young Thug, Pop Smoke et d’autres. Jay-Z a un couplet sur la chanson “Jail”, qui aurait présenté à l’origine un couplet de DaBaby. West a expliqué sur Instagram que le manager de DaBaby n’avait pas donné son approbation finale pour son vers sur “Jail”, bien que de nombreux fans aient émis l’hypothèse que cela avait également quelque chose à voir avec les récentes controverses de DaBaby sur l’homophobie.

L’autre grande controverse sur l’album provient de la même chanson. Les crédits officiels de l’album répertorient Brian Warner en tant que compositeur et parolier sur “Jail”. Le nom de scène de Warner est Marilyn Manson, et il a récemment été accusé d’agression sexuelle, parmi ses nombreuses autres controverses au fil des ans. Plus bas dans la liste des chansons, la chanson “New Again” crédite Chris Brown en tant que compositeur et parolier, ce dont certains fans sont mécontents.

Pourtant, il semble que presque tout le monde dans le genre de la musique rap ait joué un rôle dans Donda d’une manière ou d’une autre. Les autres invités de l’album incluent Kid Cudi, Lil Durk, Lil Yachty, Baby Keem, Playboi Carti, Ty Dolla $ign, Don Toliver et Fivio Foreign. Les producteurs crédités incluent Boi-1da, Mike Dean, E.Vax de Ratatat, 88 Keys, Swizz Beatz, Wheezy et Gesaffelstein. Mais, malheureusement pas Peppa Pig.