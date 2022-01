Kanye West habille la nouvelle GF Julia Fox en Balenciaga, tout comme Kim Kardashian

Kanye West et Kim Kardashian sont terminés, mais il semble qu’il essaie maintenant de créer une nouvelle version de sa future ex-femme – habiller sa nouvelle petite amie julia renard de haut en bas chez Balenciaga, une marque devenue synonyme de Kim.

Découvrez les looks de Julia au cours de la semaine dernière alors que la paire a frappé Miami et New York. Tout d’abord, Julia a été aperçue à South Beach en train de porter un haut Balenciaga.

Avance rapide jusqu’à mardi soir à New York. Julia portait un manteau bleu pour « Slave Play » à Broadway – mais avait un look très différent lorsqu’elle et Ye ont quitté le dîner à Carbone. Julia était presque vêtue de la tête aux pieds en Balenciaga noir – manteau, gants, sac à main et haut – lorsqu’elle et Kanye se sont entassés dans leur SUV après le dîner. Nous devrions noter – Carbone est un favori de Kim.

Chose intéressante, Julia semble être une fan de Kim et de sa marque Skims, posant dans le shapewear dans le passé. Sans oublier, elle suit Kim, Kourtney, Khloé, Kylie, Kendall et Scott Disick sur Instagram.

Bien sûr, Kim a été presque exclusivement aperçue à Balenciaga ces derniers temps – de le gala du Met à elle regard monologue d’ouverture sur « SNL ».

Elle a attribué à Kanye le mérite de l’avoir encouragée à prendre des risques et à faire preuve d’audace dans ses choix de mode, et maintenant il semble également apporter cette influence à Julia.