Kanye West intente un procès contre Walmart au sujet de Yeezys montre les risques du «marché» – WWD

Le nouveau procès de Kanye West contre Walmart pour des dupes présumés de Yeezy soulève une question qui secoue les tribunaux depuis plus d’une décennie : quelle est l’obligation légale d’un marché en ligne de surveiller ses vendeurs tiers ?

Dans l’action intentée jeudi devant le tribunal de l’État de Californie à Los Angeles, West et Yeezy LLC allèguent que Walmart a effectivement violé les lois de l’État sur la concurrence déloyale en vendant une « version d’imitation du populaire et distinctif Yeezy Foam Runner », et ont fait valoir que « Walmart commercialise de manière flagrante de la popularité de West et de la marque Yeezy.

Walmart a cherché à se démarquer du produit en question, affirmant qu’il provenait de vendeurs tiers.

“Le produit référencé dans la plainte n’est pas vendu par Walmart, mais plutôt par des vendeurs tiers du marché”, a déclaré un représentant de Walmart dans un communiqué concernant le procès de West.

“Nous prenons les allégations comme celle-ci au sérieux et examinons la réclamation”, a ajouté le représentant. “Nous répondrons au tribunal le cas échéant après avoir reçu la notification de la plainte.”

Le différend évoque des questions sur lesquelles les tribunaux américains se sont posés au cours de la dernière décennie, qui a vu une augmentation des marchés en ligne qui peuvent être en proie à des vendeurs tiers difficiles à contrôler qui déplacent de gros volumes de produits.

En 2010, la cour d’appel du deuxième circuit des États-Unis a conclu dans l’affaire Tiffany c. eBay que le marché en ligne n’avait pas nécessairement une obligation positive de contrôler les produits contrefaits vendus sur sa plate-forme.

À la suite de cette constatation, cependant, le Congrès a cherché à intervenir, les législateurs introduisant l’année dernière le Shop Safe Act et l’Inform Consumers Act pour inciter les plateformes en ligne à améliorer leur surveillance des vendeurs tiers.

Entre-temps, les détaillants en ligne, dont Amazon et Walmart, ont mis en place des programmes pour surveiller les plaintes concernant les contrefaçons potentielles ou même les contrefaçons, et pour essayer de retirer les produits prétendument contrefaits.

“Nous avons des processus, mais étant donné que cette affaire est en litige, nous ne fournissons pas de commentaire supplémentaire pour le moment”, a déclaré vendredi un représentant de Walmart, à propos des efforts du détaillant pour surveiller les articles vendus sur son marché.

Le grand nombre de produits sur les marchés en ligne et leur présentation générique peuvent introduire des difficultés pratiques pour les marques et les détaillants à passer au peigne fin les listes de contrefaçons potentielles, ont déclaré les experts.

« Le problème est que le volume de contrefaçons est si énorme que la police coûte cher et prend du temps », a déclaré Catherine MC Farrelly, associée et présidente du groupe de gestion des marques et des marques chez Frankfurt Kurnit Klein & Selz PC. Farrelly n’est pas impliqué dans le procès et a commenté de manière générale les marchés en ligne.

“Les contrefacteurs peuvent également faire des choses pour donner une apparence de légitimité à leurs produits, comme ils utilisent des photos de produits légitimes, par exemple, et ils publient de fausses critiques sur leurs sites de vente”, a-t-elle déclaré. « Il est donc très difficile pour quiconque n’a pas vu le produit réel de déterminer s’il est authentique ou non, [and] les plateformes en ligne n’ont aucun moyen de savoir que ce qui est vendu est une contrefaçon, juste à la face de ces listes.

Il convient de noter la distinction juridique entre les contrefaçons et ce que l’on appelle génériquement les « contrefaçons ». Les contrefaçons sont des produits d’imitation qui utilisent les noms ou les logos de produits de marque pour déformer explicitement leur origine ou leur marque, tandis que la notion de « contrefaçons » peut faire référence à des produits qui imitent simplement la conception d’un produit de marque sans utiliser aucun de ses l’image de marque.

Alors que les forces de l’ordre américaines ciblent les ventes de contrefaçon, notamment par l’intermédiaire des douanes et de la protection des frontières américaines et d’autres agences, la copie ou l’imitation de conceptions de produits n’est pas nécessairement illégale.

Néanmoins, la croissance des marchés en ligne a mis en évidence un nouveau front pour les détaillants et les marques, qui se sont généralement appuyés sur des accords de licence et des distributeurs de confiance pour vendre leurs produits.

« Les entreprises de marque ont établi leurs réseaux de distribution de manière à vendre directement à ces détaillants et directement en ligne, et non sur ces sites de marché », a déclaré Scott P. Shaw, associé directeur du bureau de Merchant & Gould à Los Angeles. Shaw n’est pas impliqué dans l’affaire Walmart et a parlé de manière générale.

“Celles-ci [marketplaces] sont en quelque sorte un foyer pour [parties] qui veulent mêler authentique et [fake] marchandises », a-t-il déclaré. « Il peut y avoir des procédures en place maintenant sur ces marchés pour essayer de prévenir les infractions et être avertis de prendre des mesures lorsqu’ils sont présumés avoir des produits contrefaits vendus. Il y a potentiellement plus qui pourrait être fait pour contrôler davantage les revendeurs afin de recevoir systématiquement des mises à jour et une surveillance. Je sais que ce serait un processus plus rigoureux et qu’ils devraient investir plus de ressources et d’argent.

“Lorsque vous avez une situation de licence et que les gens octroient des licences pour vos produits et les revendent, vous avez le droit d’auditer, vous avez des inspections de contrôle de la qualité”, a-t-il ajouté. « Mais ces marchés ne sont que des incontrôlables, et ils n’ont pas ce niveau de surveillance plus rigoureux, ce qui pourrait les exposer à des réclamations. [from the brand owners] de contrefaçon par fourniture de moyens, de contrefaçon et éventuellement de contrefaçon directe.