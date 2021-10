Kanye West s’est présenté pour un mariage super chic samedi soir et a joué, bien qu’il soit difficile de le savoir avec certitude car son visage n’est pas visible !

Kanye était l’invité du mariage du fondateur de D’Estrée Géraldine Guiotte et Tiffany & Co EVP Alexandre Arnault. La soirée s’est déroulée à Venise, en Italie. BTW … il n’était pas la seule célébrité à portée de main. Beyoncé et Jay Z étaient là aussi.

Kanye a interprété « Runaway » hier soir au mariage d’Alexandre Arnault et Géralde Guyot à Venise. (10.16.21) pic.twitter.com/4WwxHsBEX1 – Kanye Media (@KanyeMedia_) 17 octobre 2021 @KanyeMedia_

Ye a interprété « Runaway », vêtu de tout Balenciaga… avec un masque qui lui couvrait complètement le visage.

.@kanyewest avec @eightyocho et @vory777 aujourd’hui. (10.16.21) Stylisé par Ye et Balenciaga. pic.twitter.com/LvdA3pTSu1 – Photos de Kanye West (@PhotosOfKanye) 17 octobre 2021 @PhotosOfKanye

Il semble d’après la vidéo que Kanye avait un peu de mal à jouer… mais bon, bien paraître, c’est la moitié de la bataille, n’est-ce pas ?

Il a également interprété son tube « Flashing Lights » lors de la fête. Vous pouvez voir dans une vidéo publiée sur Twitter à quel point Ye se produisait. Ça à l’air amusant!

Kanye a interprété « Flashing Lights » hier soir au mariage d’Alexandre Arnault et Géralde Guyot à Venise. (10.16.21) pic.twitter.com/AriRIBgnwA – Kanye Media (@KanyeMedia_) 17 octobre 2021 @KanyeMedia_

La réception était en fait la deuxième du couple. Leur premier était en juillet, alors ils ont clairement maintenu la fête. Ils sont ensemble depuis 2019. FAIT … un couple qui peut rester ensemble pendant une pandémie peut traverser n’importe quoi.

Pourtant, plus de preuves que le bœuf entre Jay et Ye a été écrasé, car Venise n’est pas assez grande pour les 2 quand ils se battent !