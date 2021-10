Kanye West invite Marilyn Manson au dernier service du dimanche

Kanye West poursuit son amitié avec Marilyn Manson – allant jusqu’à inviter le gars à son nouveau service dominical… et même à faire une prière ensemble.

Ye a lancé une nouvelle ronde de louanges et de chant gospel dimanche – et il a invité le rockeur assiégé, qui a été accusé d’inconduite sexuelle par plusieurs femmes, à se joindre au rassemblement. Manson se tenait devant et au centre aux côtés du reste du chœur.

marilyn manson dirige actuellement un cercle de prière avec justin bieber et kanye west pic.twitter.com/rDFUza5lvn – KENNY BEAR (@RapDose) 31 octobre 2021 @RapDose

Tout le monde portait du blanc… et certains avaient même des cagoules et des couvre-visages sur la tête. À un moment donné, Ye et MM se sont inclinés l’un vers l’autre… se touchant le front et fermant les yeux. En parlant d’yeux… on dirait que M. West a perdu ses sourcils et ses cheveux.

BTW, Manson n’était pas la seule personne célèbre là-bas … un Justin Bieber était également présent, et lui aussi semblait se joindre à eux pour le moment spirituel. Il a également pris le micro à un moment donné … et a dit quelques mots. Il a surtout gardé sa capuche, essayant apparemment de se coucher.

Il n’y a aucun doute cependant… il était là, et se tenait épaule contre épaule avec Ye et Manson.

Tant de réactions à cela – y compris beaucoup d’indignation que Ye inviterait en fait quelqu’un comme Manson à quelque chose comme ça… vraisemblablement, une réunion sanctifiée sur les chrétiens. Au-delà de la simple image publique de Manson comme l’exact opposé de cela … les gens ne peuvent s’empêcher de souligner les allégations contre lui comme une raison majeure pour laquelle il ne devrait pas être là.

Le fait est que… Marilyn se lève accusé d’agression sexuelle et/ou abusant de plusieurs femmes, remontant à des années – qu’il avait toutes nié avec véhémence, et se bat devant les tribunaux.

Vous avez vraiment amené Marilyn Manson à un service du dimanche pic.twitter.com/fx7KYFjOi6 – JAX N 𓃦 (@ABELXDAYA) 31 octobre 2021 @ABELXDAYA

Il a insisté sur le fait que toutes ces liaisons étaient complètement consensuelles, et beaucoup d’entre elles étaient des relations directes dans lesquelles il était … mais les femmes l’ont caractérisée en des termes très différents, en particulier Evan Rachel Bois … qui a été le plus franc à ce sujet.

Cela ne devrait probablement surprendre personne – Kanye a déjà indiqué qu’il était cool avec Manson … évident dans le fait qu’il l’a présenté dans son dernier album.

Il a également invité l’homme à l’un de ses Événements d’écoute « Donda » … idem pour DaBaby, qui a eu la chaleur du public ces derniers temps. On ne sait pas si son rapprochement avec Manson signifie qu’il le croit (et non les femmes) … ou s’il le fait venir en signe de pardon ou quelque chose du genre.

En tout cas… Ye a clairement une certaine dose d’amour pour lui.