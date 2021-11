Kanye West joue le rôle de sauveur en investissant dans la Big3 Basketball League d’Ice Cube

Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, vient de réaliser un investissement majeur. TMZ rapporte que le rappeur de DONDA a récemment donné à des millions de collègues rappeurs et acteur la ligue de basket-ball de l’acteur Ice Cube, Big3. Des sources ont déclaré au média que Ye avait été recruté en tant que nouvel investisseur officiel de la ligue avant la saison 2021. Le fondateur de Yeezy aurait investi quelque part entre les sept chiffres moyens à élevés. Big3 a été fondé par Cube et Jeff Kwatinetz. Les deux co-fondateurs ont également investi de l’argent supplémentaire dans la ligue. L’ex-mari de Kim Kardashian a révélé la nouvelle lors de sa récente apparition sur Drink Champs sur Revolt TV. Per Ye, ses négociations avec Cube ont été faciles car il insiste sur le fait qu’il ne signe que des contrats brefs, ce qui signifie pour lui une page ou moins.

Big3 a gagné en popularité au fil des ans pour avoir donné une seconde chance aux anciennes superstars de la NBA. Il emploie également des acteurs internationaux. La ligue existe depuis 2017. Son modèle diffère du basket traditionnel. Big3 propose 12 équipes qui jouent aux États-Unis dans un style de compétition à 3 contre 3.

Fait intéressant, une autre connexion Kardashian a presque joué pour Big3. Lamar Odom, l’ex-mari de Khloe Kardashian, était sur le point de signer. En raison du fait qu’il n’était pas prêt à jouer et de l’engagement continu d’Odom envers la sobriété, l’accord n’a jamais été conclu.

En juillet, Ye a assisté à un match à 3 contre 3 à Las Vegas. Plusieurs photographes ont pris des clichés de Ye et Cube en train de parler au bord du court. Maintenant, il semble qu’ils ne parlaient que d’affaires liées à l’investissement de Ye.

Cube a acquis la réputation d’être l’un des meilleurs recruteurs du jeu. Il a dit au Grio lors d’une conversation plus tôt cette année que cela se résume à une chose : l’énergie. « Apporter de l’énergie au pitch, je dirais la passion dans la mesure où, vous savez, ne proposez pas à quelqu’un quelque chose auquel vous ne participeriez pas ou n’achèteriez pas. Je ne veux pas perdre le temps des gens et je pense que la clarté [is key]. Au lieu d’essayer de toujours parler en grand, peut-être qu’il suffit de parler clairement et de dire exactement ce que vous voulez, [who] vous êtes et ce que vous essayez de faire sans mettre des extras dessus. Je pense que ce sont trois éléments clés pour un bon pitch. »

Cube dit également qu’il ne prend pas non pour une réponse, ajoutant : « En affaires, [it] est peut-être arrivé à un mauvais moment. Vous pourriez demander à la personne à un mauvais moment un mauvais jour quand elle ne peut pas le faire. Mais si vous attendez une semaine et que vous les recontactez, vous auriez peut-être été la réponse à quelque chose qui vient d’apparaître. »