Kanye West, Kim Kardashian, Kid Cudi et bien d’autres assistent au dernier show LV de Virgil Abloh

Virgile Abloh a été honoré par certains de ses amis les plus proches, dont Kim Kardashian, Kanye West et Kid Cudi — avec des titans de l’industrie de la mode lors d’un magnifique spectacle à Miami.

Ye, North et Kim au dernier défilé Louis Vuitton de Virgil à Miami ce soir (11.30.21) pic.twitter.com/B6RUkC4ife – Photos de Ye (@PhotosOfKanye) 30 novembre 2021 @PhotosOfKanye

Le défilé Louis Vuitton intitulé « Virgil Was Here » vient de se terminer, avec de tout nouveaux looks de la marque directement inspirés par le regretté directeur créatif. Ye, qui était l’un des amis les plus proches de Virgile, était assis au premier rang à côté de Nord, suivi de Kim… et Kid Cudi, qui était aussi un proche de Virgil, défilait comme mannequin dans l’émission.

Le spectacle s’est ouvert avec des mots de Virgil, expliquant comment il encouragerait les adultes à créer comme s’ils étaient des enfants… Quavo, Pharrell, Gunna, petit bébé, 21 Sauvage et Joe Jonas étaient également présents.

Kim a publié un hommage touchant à Abloh lundi, en disant: « Dieu ne fait pas d’erreurs. Je le sais mais je ne peux toujours pas m’empêcher de demander pourquoi. Pourquoi Virgile ?! Pourquoi lui si tôt ? c’est tout simplement difficile de comprendre pourquoi. Je J’ai du mal à comprendre pourquoi tant d’âmes pures ont été enlevées si tôt. »

Le spectacle s’est terminé avec l’équipe de conception de LV, certains en larmes, recevant une ovation debout de la part des personnes présentes, suivie de la voix de Virgil disant: « La vie est si courte que vous ne pouvez pas perdre une journée à vous abonner à ce que quelqu’un pense que vous pouvez faire contre ce que vous POUVEZ faire. » et un beau feu d’artifice avec la ville de Miami en toile de fond.

« Virgil Was Here » arrive moins d’une semaine après la soudaine et soudaine mort tragique.