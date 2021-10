Kanye West lance une nouvelle coupe de cheveux rasée pour accompagner son changement de nom

Depuis le lundi 18 octobre, Kanye West n’est plus. Le rappeur a officiellement changé son nom en Ye, avec l’approbation d’un juge cette semaine. Sa dernière publication sur Instagram a été publiée à peu près au même moment, montrant un motif en quelque sorte rasé à l’arrière de sa tête.

Ye a posté une photo lundi après-midi montrant sa tête avec des mèches de cheveux restant dans des motifs irréguliers entre des bandes de peau rasée. Il portait une chaîne en argent sur la photo avec de vieux ornements de vieilles lettres gothiques face à la caméra. Il a sous-titré le message avec le symbole « ¥ », qui est le signe du yen japonais et du yuan chinois. Cela indiquait que son poste était en quelque sorte lié à son changement de nom réussi.

Ye a discuté du changement de nom depuis au moins 2018, mais il n’a demandé le changement que le 24 août de cette année. Il a demandé à se faire appeler Ye sans deuxième prénom ni nom de famille, et dans sa candidature, il a écrit que ce changement était pour des « raisons personnelles », selon un rapport de Deadline. De manière générale, il est considéré comme facile d’obtenir un changement de nom légal en Californie, bien que cela puisse être plus délicat pour les personnes célèbres car cela soulève des questions sur le droit d’auteur et la marque.

Pour Ye, cela s’est relativement bien passé. L’affaire du rappeur a été portée devant la juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Michelle Williams Court, qui a officiellement approuvé le changement lundi. Jusqu’à présent, Ye n’a pas changé son pseudo Instagram, ce qui pourrait être l’un des derniers vestiges de l’identité qu’il cherche à mettre derrière lui.

Ye a discuté de ce changement de nom dans une interview à la radio en 2018 avec Big Boy, affirmant que « ye » est le mot le plus fréquemment utilisé dans la Bible. Dans ce contexte, il est probablement utilisé comme forme plurielle archaïque du mot « vous », ainsi que comme forme archaïque du mot « le ». Merriam Webster note en ligne qu’il est « maintenant utilisé surtout dans la langue ecclésiastique ou littéraire ».

Pour l’instant, l’ex-femme de Ye, Kim Kardashian West, a décidé de conserver son nom de famille marié, même si son ex-mari l’abandonne. Elle portait même ce nom la semaine dernière lorsqu’elle animait Saturday Night Live. De nombreux fans spéculent sur les réseaux sociaux sur le lien entre le changement de nom et le divorce et sur la réponse de Kardashian.

Au moment d’écrire ces lignes, les services de streaming musical répertorient toujours généralement le travail de Ye sous le nom de « Kanye West ». Le rappeur n’a fait aucune autre déclaration publique sur son changement de nom.