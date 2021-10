Kanye West lance une transformation capillaire audacieuse après avoir porté un masque effrayant

Kanye ouest semble entrer dans l’esprit d’Halloween un peu tôt cette année.

Le rappeur et artiste de performance de 44 ans est connu pour faire deviner les fans, et cela a certainement été le cas ces derniers jours. Après avoir joué lors d’un mariage à Venise, en Italie, alors qu’il portait un couvre-visage le samedi 16 octobre, Kanye a été photographié près de l’aéroport de Venise le lendemain avec un masque différent, celui-ci semblant être blanc cassé et effrayant. Ce look est visible sur la photo ci-dessous.

Le lundi 18 octobre, il a été photographié arrivant à l’aéroport John F. Kennedy de New York, un autre masque, cette fois une prothèse. Il portait une veste Balenciaga noire et a été vu en train de monter dans un taxi.

Plus tard dans la journée, Kanye s’est rendu sur Instagram pour lancer une nouvelle transformation capillaire spectaculaire. Sa tête semblait avoir été partiellement rasée de sorte qu’il restait encore des plaques de cheveux et faisaient partie d’un dessin apparent.