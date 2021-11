Kanye West modèle de rencontre Vinetria. Oui, Ye a une nouvelle petite amie, bien que récemment dans une interview il a dit qu’il voulait être avec son ex-femme proto (?) Kim Kardashian, des sources disent que le rappeur est impliqué avec le modèle depuis un certain temps. Sûr!

Des sources ont déclaré à Pagesix que le rappeur « Flashing Lights » et le mannequin Vinetria se fréquentaient depuis un certain temps. Vinetria était à Miami avec le Ye lorsqu’il a enregistré l’interview de « Drink Champ » et a été vu au Yeezus Sunday Service ce week-end.

Ils disent que la relation semble devenir sérieuse maintenant que Kim est apparue avec Pete Davidson, avec Kanye et Vinetria, 22 ans, assistant à leur premier événement public ensemble ce week-end : les débuts du match de basket de la Donda Academy.

Le couple a bien sûr été photographié sur le terrain alors qu’ils posaient et appréciaient le jeu ensemble. Ce serait la « deuxième romance publique » de Kanye depuis que Kim Kardashian a demandé le divorce en février. Vous vous souvenez de Kanye « sorti » avec Irina Shayk ? Droit!

Kim pour sa part s’amuse beaucoup avec Pete Davidson. De plus, des sources ont déclaré aux médias que les Kardashian étaient « inquiets » pour Kanye et sa réaction envers elle avec Pete.

« Tout le monde dans la famille s’inquiète de la réaction de Kanye à ce que Kim passe autant de temps avec Pete », a déclaré une source. « Récemment, Kanye a dit qu’il voulait être avec elle (Kim), donc il ne peut pas bien le prendre. »

Eh bien, il semble que oui, Kanye West datant du mannequin Vinetria.

Quien ?