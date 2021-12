Kanye West n’abandonnera pas Kim… Elle continuera à se battre pour qu’elle lui revienne, malgré le fait qu’elle ait demandé à être déclarée célibataire… et à faire retirer le nom de West.

Eh bien, eh bien, People a ce rapport qui déclare que « Kanye n’abandonne pas sans se battre, malgré la demande de Kim Kardashian d’être légalement célibataire » – bien sûr, selon une source.

Kim a récemment déclaré qu' »aucun effort de thérapie ou de réconciliation » ne pourrait réparer son mariage avec Kanye West. Bien joué!

Mais Kanye espère toujours que lui et sa femme, Kim, pourront résoudre leurs problèmes – même si elle prend des mesures pour officialiser leur séparation légalement.

Une source a déclaré à People que la famille et le mariage sont « importants » pour West, et qu’il est un « homme de famille dont l’amour et l’engagement » envers son ex et leurs enfants « ne changeront jamais ».

OH MON DIEU!

La semaine dernière, Kim – qui sort avec Pete Davidson – a déposé des documents judiciaires demandant à être légalement célibataire. Le K a demandé que ses questions de garde et de propriété soient séparées de son état matrimonial et que son nom de jeune fille soit rétabli, c’est-à-dire qu’elle ne soit que Kim Kardashian, sans le nom de famille de West. Tout cela, il l’a fait après que Kanye a chanté pour qu’il revienne avec lui.

Malgré la récente demande de Kim, Kanye n’a pas perdu espoir d’être à nouveau avec Kim. Plus il sort et fait des événements et des concerts, il invite toujours Kim et continuera de le faire. Sa seule priorité est de s’assurer qu’elle est soignée et traitée comme une reine, qu’ils soient mariés ou non. Ce sera toujours votre priorité et ce qui ne changera jamais. »