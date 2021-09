Kanye West n’accompagnait pas Kim, c’était un autre homme et on l’a révélé

in

Encore aujourd’hui, les réseaux sociaux étaient remplis d’images et d’opinions sur la façon dont Kim Kardashian est célèbre femme d’affaires et mondaine américaine j’arrive à la Tapis rouge de l’événement dans une tenue totalement noire qui la couvrait complètement.

Mais ce qui a causé le plus d’intrigues et de controverses, c’est qu’il est allé avec un compagnon mystérieux qui n’a à aucun moment révélé son identité, de nombreuses personnes pensant que c’était Kanye West.

Pourtant, d’après les informations qui émergent sur les réseaux sociaux et au milieu de l’émission, notamment dans E! Les nouvelles étaient où il a été dit que le vrai compagnon du gala était Demna Gvasalia, directeur créatif de Balenciaga qui était également en charge de la conception des tenues et a été présenté à Kim Kardashian par Kanye lui-même.

Dans ce cas, beaucoup se demanderont quelle est leur relation, cependant, il est presque certain qu’il s’agit d’un designer accompagnant son œuvre d’art et se conjuguant avec elle en faisant partie de cette forme.

Il faut aussi noter que cette tenue schémas brisés de manière impressionnante car elle n’avait pas le visage découvert et nous pouvions encore voir ce qu’il en était de Kim Kardashian, quelque chose d’impressionnant qui a laissé tout le monde surpris par ce concept qui génère une nouvelle culture dans la mode.

En fait, cette tenue n’est pas folle comme il y paraît puisqu’auparavant on avait vu d’autres créations intrépides assez folles de créateurs qui ne perdent pas une seconde à s’efforcer de se démarquer.

L’Allemande d’origine géorgienne, Demna Gvasalia, a rejoint balenciaga en 2015 et a remplacé Alexander Wong, et avait auparavant travaillé dans d’autres marques importantes telles que Louis Vuitton et Maison Martin Margiela.

C’est ainsi que nous arrivons sûrement à la vérité derrière tout cela, cependant, nous resterons en attente au cas où d’autres informations émergeraient.