Apparemment, Kanye West n’est pas fan de Kim Kardashian se mettant à l’aise avec d’autres hommes pendant que l’ancien couple continue de finaliser son divorce (Photo: Backgrid/ ./.)

Kanye West n’aurait « pas aimé » que des photos de son ex-femme Kim Kardashian et Pete Davidson soient apparues en ligne pendant le week-end d’Halloween.

La star de L’incroyable famille Kardashian a demandé le divorce du rappeur lauréat d’un Grammy en février, le couple entretenant une relation amicale alors qu’ils coparentent leurs quatre enfants.

Cependant, de nouveaux rapports affirment que le hitmaker de Power a demandé à la mère de quatre enfants de « s’il vous plaît s’abstenir » de toute démonstration publique d’affection avec quelqu’un d’autre jusqu’à ce que leur divorce soit finalisé.

Kim et le comédien de Saturday Night Live Pete ont été photographiés se tenant la main lors d’une promenade à Knott’s Scary Farm en Californie ce week-end, avant de cimenter leur étroite amitié avec un dîner privé mardi soir.

Selon HollywoodLife, Kanye n’était pas un fan comme l’a affirmé une source: « Kanye était vraiment rebuté par Kim tenant la main de Pete et il n’aimait pas ça du tout. »

Le magnat de Yeezy, qui partage les enfants North, huit ans, Saint, cinq ans, Chicago, trois ans, et Psaume, deux ans, avec Kim, aurait affirmé que le PDA n’aurait pas « l’air bien pour leur famille ».

Kim a été photographiée tenant la main de la star de SNL Pete Davidson pendant le week-end d’Halloween (Photo: YouTube)

Cela vient après que des initiés aient affirmé que le fondateur de Skims, 41 ans, pense que Pete, 27 ans, est « l’une des personnes les plus drôles qu’elle ait jamais rencontrées » et qu’il la fait « se sentir jeune ».

Une source a déclaré au Sun: « Après l’année qu’elle a eue, elle veut un peu plus de plaisir léger et c’est exactement ce qu’il lui donne. Toute l’équipe de Kim aime Pete aussi, il s’intègre parfaitement dans son groupe.

Bien que le couple, qui a joué ensemble dans Saturday Night Live le mois dernier, s’entende comme une maison en feu, l’initié a insisté sur le fait qu’ils n’étaient que des amis.

La source a ajouté: « Elle a passé un bon moment avec Pete et il la fait se sentir à nouveau jeune, mais il ne se passe rien de romantique. »

