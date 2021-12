Kanye West ne désespère pas de se remettre avec Kim Kardashian

Kanye West supplie Kim Kardashian de se remettre avec lui.

. – Kanye West n’a pas perdu espoir de sauver son mariage.

La star du hip-hop a publiquement appelé son ex-épouse Kim Kardashian à « courir vers moi » alors qu’elle se produisait aux côtés de Drake lors du concert-bénéfice « Free Larry Hoover » jeudi soir.

L’événement, qui s’est déroulé au Memorial Coliseum de Los Angeles et a été diffusé en direct via Prime Video d’Amazon, visait à sensibiliser le public à la réforme pénitentiaire et aux condamnations et, plus précisément, au cas de Larry Hoover.

West et Drake ont plaidé pour la libération du cofondateur des Chicago Gangster Disciples, reconnu coupable de meurtre en 1973 et purgeant actuellement six peines d’emprisonnement à perpétuité dans une prison à sécurité maximale du Colorado.

Lors de l’interprétation de sa chanson « Runaway », West a décidé de s’écarter du message principal du concert et de lancer un pari pour récupérer sa femme.

« J’ai besoin que tu reviennes vers moi », a rappé West, ajoutant un nouveau couplet à la chanson. « Plus précisément, Kimberly.

Le concert était la première représentation de West en cinq ans, et son geste a suscité une énorme réaction du public.

Kardashian a demandé le divorce de West en février, sept ans après que le couple se soit marié lors d’un somptueux mariage en Italie.

La déclaration romantique du chanteur de « Gold Digger » intervient des semaines après qu’il a clairement indiqué qu’il attendait toujours une réconciliation.

West, maintenant légalement connu sous le nom de Ye, a parlé de l’effondrement de son mariage le mois dernier lors d’une apparition dans un épisode du podcast « Drink Champs ».

Se référant à Kardashian comme sa femme, il a déclaré: « Je n’ai même pas vu les journaux, nous ne sommes même pas divorcés. »

Il a ajouté : « Mes enfants veulent que leurs parents restent ensemble. Je veux… être ensemble. »

Selon les rumeurs, Kardashian sortirait avec le comédien de « Saturday Night Live », Pete Davidson, avec une source proche de Kardashian disant à CNN qu’ils allaient se détendre.

« Ils commencent juste à se connaître, ce n’est pas grave », a déclaré la source. « C’est la première fois qu’elle sort avec quelqu’un (depuis qu’elle a demandé le divorce), alors elle y va très doucement. »