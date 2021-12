Kanye West ne sort plus avec Vinetria. Kim prenant son petit déjeuner avec Pete (clin d’œil). Le rappeur et le mannequin ne seraient plus en couple, mettant fin à leur relation après quelques mois. Ah bon? OH MON DIEU! Pourquoi?

IL A! Pagesix assure que Kanye et Vinetria ne sortent plus, en effet, Ye ne la suit plus sur les réseaux sociaux, vous savez ce que ça veut dire, non ? Il l’a supprimé de son disque dur.

En novembre, le média a rapporté que Kanye West et Vinetria se voyaient depuis un certain temps, même si elle est allée avec les Yeezus au premier match de basket de la Donda Academy à Minneapolis – où ils ont été photographiés, bien sûr !

La séparation de Ye du mannequin Instagram intervient après que le rappeur de 44 ans a scandé sa future ex-femme Kim Kardashian de « courir vers lui ». Kim était dans le public avec sa fille North. Le lendemain, elle est allée demander à un juge de la déclarer légalement célibataire.

Soit dit en passant, TMZ a que Kim a été vue et photographiée (bien sûr) en train de prendre son petit-déjeuner avec Pete Davidson, après leur rendez-vous du week-end à Staten Island. Pete a été vu « très souriant » quittant l’hôtel de Kim ce lundi – où il a passé toute la nuit… OMG ! Et le Daily Mail le rapporte comme s’il s’agissait d’un événement ! Ce est à dire! MDR! Tout cela est très drôle, car dans ces hôtels… Four Season, messieurs, Bonjour ! Il y a des entrées arrière où les gens peuvent sortir discrètement, mais NOOOOOOOOOOO, Pete est sorti par l’entrée principale, où étaient ÉVIDEMMENT tous les papas. Très spontané tout, qui a dit faux ? MISE EN SCÈNE! Ils disent presque « après avoir couché » avec Kim ! Allez! Vous devrez faire une vidéo pour que les gens vous croient en quelque sorte… Bahahahahahaha… J’imagine Pete assis toute la nuit sur un canapé. Le Kim sur les photos… omg ! Allez-vous voir s’ils sont à la mode sur votre téléphone portable ? MDR!

Peu importe! Maintenant, qu’est-ce que le Ye va proposer ? Pour l’instant, Kanye West ne sort plus avec Vinetria. Meh !