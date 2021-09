Kanye West ne suit plus Kim Kardashian au milieu de rumeurs d’infidélité

Kanye West ne « suit » plus l’ex Kim Kardashian. Le rappeur “Heartless” a récemment abandonné son ex-femme, ainsi que d’autres membres du clan KarJenner, sur les réseaux sociaux. Cette décision intervient au milieu des rumeurs croissantes d’un scandale de fraude qui a potentiellement conduit Kardashian à demander le divorce en février.

L’absence de Kardashian sur le décompte suivant de West a été remarquée pour la première fois ce week-end. West, qui a récemment sorti son 10e album studio Donda, semble avoir abandonné Kardashian et les membres de sa famille sur toutes les plateformes de médias sociaux, bien que la famille Kardashian ne soit pas la seule à avoir appuyé sur le bouton “ne plus suivre”. Sur Instagram, par exemple, West ne suit actuellement que neuf comptes, qui ont tous des icônes noircies, tout comme le musicien. Le nombre de followers de West sur Twitter est un peu plus élevé à 211, bien que le rappeur soit beaucoup moins actif sur cette plate-forme, son tweet le plus récent ayant eu lieu en novembre 2020 lorsqu’il a taquiné une éventuelle course présidentielle en 2024.

Pour le moment, ni Kardashian ni West n’ont commenté publiquement la suite. Bien que le non-suivi puisse simplement être une décision prise lors de la sortie de Donda, cela survient également au milieu de rumeurs de fraude. En effet, dans la chanson “Hurricane” de son nouvel album, West rappe qu’il a trompé Kardashian pendant leur mariage, même après la naissance de leurs deux aînés, la fille North de 8 ans et le fils Saint de 5 ans. .

“Ici, je vais jouer trop riche / Ici, je vais avec une nouvelle nana / Et je sais quelle est la vérité / Je joue toujours après deux enfants / C’est beaucoup à digérer quand ta vie bouge toujours”, rappe-t-il sur la piste , faisant plus tard référence au manoir californien qu’il partageait avec Kardashian lorsqu’il chantait “Architectural Digest, mais j’avais besoin d’une rénovation domiciliaire / Une maison de 60 millions de dollars, je n’y suis jamais allé / Genius n’a aucune idée, c’est beaucoup à risquer. ”

Bien que West n’ait pas expliqué davantage les paroles, une source a déclaré à Page Six que “la chanson est en quelque sorte son témoignage de tout ce qu’il a fait de mal et assume la responsabilité de la rupture de leur mariage”. West et Kardashian ont été mariés pendant six ans avant de demander le divorce en février. La source a ajouté que le “nouveau poussin” n’était pas une référence à sa brève relation avec le mannequin Irina Shayk, expliquant, “si vous regardez de plus près les paroles, il fait référence à son infidélité lors de son mariage avec Kim, même après deux enfants”.

Malgré d’éventuels scandales de tricherie, West et Kardashian ont continué à présenter un front uni. Avant la libération de Donda, Kardashian a assisté aux nombreuses soirées d’écoute de son ex. Une source a déclaré à TMZ que Kardashian et West sont “une famille pour toujours” et continueront de se soutenir mutuellement.