Kanye West ne suit plus Kim Kardashian et toute sa famille… au revoir !

Au cas où vous n’auriez pas vu l’épisode d’hier de l’émission de téléréalité, il s’agit du moment exact où Kim décide de demander le divorce. Ainsi, le mouvement de Kanye sur le réseau social pourrait refléter le fait qu’il n’est pas satisfait de la façon dont ce moment a été partagé dans la réalité.

Malgré les adieux à tout le clan sur Twitter, sur Instagram Kanye suit toujours Kim, mais cela pourrait être sur le point de changer. Dans le chapitre, Kim se penche sur sa relation avec Kanye après que ses sœurs et sa mère se soient inquiétées pour elle et l’état de leur mariage. La star de télé-réalité a révélé qu’elle était aller en thérapie travailler sur elle-même et voir si elle pouvait encore trouver une solution avec Kanye et être heureux en même temps.