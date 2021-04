Kanye West obtient son propre documentaire sur Netflix

Selon la publication spécialisée Billboard, le géant du streaming a dépensé « plus de 30 millions de dollars » pour la série, bien que l’information n’ait pas encore été confirmée par des sources officielles.

Kanye West et Kim Kardashian. (Stephen Lovekin / Shutterstock / Stephen Lovekin / Shutterstock)

Le projet, toujours sans titre, serait réalisé par le couple de producteurs de vidéoclips Clarence ‘Coodie’ Simmons et Chike Ozah, qui étaient en charge des clips promotionnels des œuvres ‘Jesus Walks (Version 3)’ et ‘Through the Wire’ de Kanye.

Les fans peuvent s’attendre à découvrir des images inédites dans ce documentaire en plusieurs épisodes, qui abordera sa carrière à la fois dans la musique et la mode en tant que fondateur de la marque Yeezy, ainsi que sur sa candidature à la présidentielle 2020 et sa mort tragique de sa mère. , Donda West.