Kanye West organise sa propre fête du réveillon du Nouvel An à Miami en face du spécial de Pete Davidson avec Miley Cyrus

Kanye West a annoncé vendredi qu’il organisait une surprise « New Year’s Eve Black Party » à Miami aux côtés des rappeurs Future, Quavo et Justin Laboy. Ironiquement, le petit ami actuel de l’ex-femme de West, Kim Kardashian, Pete Davidson, est également à Miami pour organiser la fête du Nouvel An de Miley aux côtés de Miley Cyrus. West a laissé tomber la nouvelle de son événement à la dernière minute, ce qui a suscité des soupçons parmi les fans sur Twitter.

« Kanye a vraiment suivi Pete Davidson à Miami pour trouver Kim », a tweeté une personne. « Kanye organiser une fête NYE impromptue à Miami parce que Pete Davidson a une fête NYE à Miami est le genre de petite que j’aime », a écrit un autre utilisateur de Twitter. « Pete Davidson a une fête à Miami ce soir avec Miley… et Kanye a dit pari », a plaisanté un autre.

Oh, il est mesquin. Kanye est vraiment sur le point d’être au coude à coude avec Pete. Quoi, il va se lever maintenant aussi ? pic.twitter.com/e3KQlYTp2J – AceBarr (@kasinokitty) 31 décembre 2021

West a fait plusieurs tentatives publiques infructueuses pour récupérer Kardashian, et il est clair que la star de L’incroyable famille Kardashian veut juste passer à autre chose après leur mariage de sept ans. Et pour le moment, elle le fait en passant du temps avec la star de SNL. Une source a déclaré à Us Weekly que Davidson n’est pas dérangé par West essayant de courtiser Kardashian.

Kanye organisant une fête à Miami & Pete organisant une fête à Miami aussi, quelle coïncidence….😂💀 – Milly Ramos, MSW (@mellamomillyy) 1er janvier 2022

« Pete ne s’inquiète pas que Kanye essaie de se remettre avec Kim », a déclaré une source à la publication. « Il est très décontracté et compréhensif. » On dit que Davidson et le fondateur de SKIMS « s’amusent toujours » alors que leur romance s’épanouit. Les spéculations sur leur fréquentation ont commencé presque immédiatement après les débuts de Kardashian à l’automne SNL. En novembre, ils ont été aperçus se tenant la main en Californie. Ils ont récemment loué une salle de cinéma pour profiter d’un film.

Imaginez si Kanye fait planter le concert de Pete au NYE – stephen (@st3b0) 1er janvier 2022

La dernière demande de réconciliation publique de West est intervenue lors de son concert-bénéfice « Free Larry Hoover » au LA Collesium. « J’ai besoin que vous accouriez vers moi. Plus précisément, Kimberly », a-t-il déclaré sur scène. Le lendemain, Kardashian a déposé des documents pour demander à un juge de la considérer légalement célibataire. En cas d’octroi, les détails financiers et de conservation de leur scission seront déterminés à une date ultérieure. Dans les documents, Kardashian a noté que West n’avait pas encore répondu à sa demande de divorce en février.