Kanye West organisera une soirée d’écoute « Donda ». Oui, encore une fois ⋆ .

Du rappeur qui a dit un jour « Vous devriez être honoré par mon retard » vient encore une autre soirée d’écoute pour son 10e album studio longtemps retardé, « Donda ».

Kanye West a annoncé mercredi qu’un troisième événement « Donda » aura lieu le 26 août au Soldier Field de Chicago après avoir échoué à deux reprises à sortir l’album comme promis plus tôt cet été.

Le disque devait initialement sortir immédiatement après la diffusion en direct de son premier spectacle «Donda» depuis le stade Mercedes-Benz d’Atlanta fin juillet. Cette date d’échéance a finalement été repoussée à début août – ancrée à un deuxième événement de diffusion en direct au même endroit, où West vivait à l’époque tout en étant censé mettre la touche finale au LP.

Deux semaines plus tard, la version finale de l’album reste à voir alors que le gagnant du Grammy se prépare à présenter à nouveau sa nouvelle musique pour sa ville natale de Chicago. Les billets seront mis en vente vendredi après-midi pour l’événement, qui commence à 19 h 00, heure du Pacifique.

Les détails de la visualisation à distance de l’émission n’ont pas encore été divulgués – bien que les deux précédentes célébrations «Donda» aient été diffusées par Apple Music.

Le contenu du disque a légèrement changé par rapport aux première et deuxième sessions d’écoute, qui ont collectivement taquiné une multitude de collaborations de haut niveau avec Playboi Carti, Travis Scott, Pop Smoke, the Weeknd, Jay-Z et plus encore. Le précédent effort en studio de West, “Jesus Is King”, est sorti en 2019.

