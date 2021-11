Kanye West parle de Kim Kardashian, de sa santé mentale et d’une vidéo réflexive sur la «Prière de Thanksgiving» : regardez

Kanye West a posté un message vidéo spécial aux fans intitulé « Prière de Thanksgiving 🕊 ». La vidéo de cinq minutes présente Ye parlant de sa vie de famille, de son mariage avec Kim Kardashian West, de sa relation publique avec le christianisme, de sa santé mentale, de la prise de médicaments, de la période où il soutenait Trump et portait un chapeau MAGA, son la course présidentielle, les erreurs financières qu’il a commises, et plus encore.

« Ce Thanksgiving, je suis reconnaissant pour la famille que ma femme m’a donnée, je suis reconnaissant pour la vie que Dieu m’a donnée, et je suis reconnaissant pour votre temps, votre attention et votre patience », a déclaré Ye. « Au nom de Jésus, amen. » Regardez-le ci-dessous.

Ye a assisté à l’événement de Thanksgiving de la mission de Los Angeles hier, où il a parlé de son mariage avec Kim Kardashian West, rapporte People. « J’ai fait des erreurs, dit-il. « J’ai publiquement fait des choses qui n’étaient pas acceptables en tant que mari, mais en ce moment, pour une raison quelconque – je ne savais pas que j’allais être devant ce micro – mais je suis ici pour changer le récit. «

Dans la vidéo « Thanksgiving Prayer « , Ye a développé ses sentiments à propos de sa famille et de Kardashian West. « Tout ce à quoi je pense chaque jour, c’est comment je reconstitue ma famille et comment je guéris la douleur que j’ai causée », a-t-il déclaré. « Je prends la responsabilité de mes actes. » Il a également noté que Kardashian n’était pas un fan de son époque du chapeau MAGA et a expliqué comment sa candidature à la présidentielle avait eu un impact sur leur mariage :

Bon Dieu, ma femme n’aimait pas que je porte le chapeau rouge. Étant une bonne épouse, elle voulait juste me protéger, moi et notre famille. J’ai fait de moi et de notre famille une cible en ne m’alignant pas sur la position politique d’Hollywood et c’était difficile pour notre mariage. Ensuite, je me suis présenté à la présidence sans préparation adéquate et sans alliés de part et d’autre. J’ai embarrassé ma femme dans la façon dont j’ai présenté des informations sur notre famille lors de la seule et – Dieu merci – seule conférence de presse. Tout ce que mon père avait à dire par la suite, c’était : « Écris ton discours la prochaine fois, fils. »