Kanye West partage apparemment une photo de sa chambre au stade d’Atlanta

Kanye West donne aux fans un aperçu de son nouveau tapis selon les rumeurs. Après que des informations ont fait surface dimanche selon lesquelles le rappeur séjournait au stade Mercedes-Benz d’Atlanta alors qu’il mettait la touche finale à son 10e album studio Donda, West s’est rendu mardi sur les réseaux sociaux pour partager apparemment une photo de sa chambre au stade.

L’image, partagée sur le compte Instagram de West quelques jours seulement après le rapport de TMZ, montrait une pièce dépouillé ressemblant plus à un vestiaire qu’à une chambre confortable. L’espace de vie minimal comprend un lit double, un casier de vestiaire classique, qui ne contenait que quelques vêtements et une télévision. Mis à part le lit et le portant, il y avait des preuves du style de West dans la pièce, avec plusieurs paires de baskets Yeezy sur le sol, ainsi qu’une valise ouverte. West n’a pas partagé d’autres images de la salle, bien qu’il ait partagé une vidéo de spectateurs assistant à un match de football d’Atlanta United sur le site.

L’image est venue après que TMZ a rapporté ce week-end que West vivait temporairement dans le stade alors qu’il terminait son album Donda. Citant des “sources ayant une connaissance directe”, le média a déclaré que West et son équipe avaient créé un studio et des locaux d’habitation et avaient également engagé un chef pour préparer ses repas à l’intérieur du stade. Lundi, un représentant de l’artiste qui a parlé sous couvert d’anonymat a confirmé les conditions de vie actuelles de West à l’Associated Press.

Le musicien aurait choisi de faire du stade Mercedes-Benz sa maison après y avoir organisé une grande soirée d’écoute le jeudi 22 juillet. Le “Donda Listening Event” s’est déroulé devant une foule à guichets fermés, avec l’ex de West, Kim Kardashian, et leurs quatre enfants – filles North et Chicago, et fils Saint et Psalm – également présents. Khloé Kardashian, Shaquille O’Neal, CeeLo Green, Big Boi et Jadakiss étaient également présents. Selon Billboard, l’événement a commencé avec deux heures de retard et West est sorti pendant que la musique commençait à jouer, mais n’a pas dit un mot. Après l’événement, West a été aperçu lors d’un match d’Atlanta United FC dans le stade portant la même tenue qu’il portait lors de la soirée d’écoute de jeudi.

Nommé d’après sa défunte mère Donda West, décédée à l’âge de 58 ans en 2007 à la suite de complications de chirurgie plastique, Donda est le 10e album studio de West et son premier depuis que Kardashian a demandé le divorce en février. Il fait suite à son album sur le thème du gospel 2019, Jesus Is King, qui a remporté un Grammy du meilleur album chrétien contemporain. Donda devait initialement sortir le vendredi 23 juillet, mais est maintenant attendu pour une date de sortie le vendredi 6 août.