Kanye West partage le clip de “Come To Life” de “Donda”

Poursuivant le lancement non conventionnel de son dixième album studio tant attendu et récemment sorti DONDA, Kanye West a partagé le clip intense de l’album “Come To Life”.

Le clip de “Come To Life” met en vedette West et présente également des apparitions de Kim Kardashian. Dans le visuel, la voix du rappeur se déverse sur la vue d’une réplique de sa maison d’enfance avant de clignoter pour West assis seul dans une pièce avant que tout le décor ne s’enflamme, lui-même inclus. À un autre moment, un Kardashian voilé se déplace lentement sur un sol au design complexe juxtaposé à d’autres participants se déplaçant dans la direction opposée drapés de robes noires.

Les images utilisées pour créer le visuel “Come To Life” ont été capturées lors de la soirée d’écoute du troisième album de West, “Kanye West Presents: The DONDA Album Experience”, qui s’est tenue au Soldier Field de Chicago le 26 août. le visuel, les téléspectateurs peuvent apercevoir les lumières clignotantes de la caméra du public bondé du stade alors qu’ils assistaient au développement du processus créatif du rappeur en temps réel.

C’était un cadre approprié pour filmer le visuel et présenter la maison d’enfance de West étant donné que l’événement a eu lieu dans sa ville natale, tandis que les deux autres événements d’écoute organisés en juillet et plus tôt en août ont eu lieu à Atlanta au stade Mercedes-Benz.

Depuis sa sortie surprise le dimanche 29 août, DONDA a cassé plusieurs enregistrements en continu. Quelques jours seulement après sa sortie, l’album a atteint le numéro 1 sur Apple Music dans 152 pays, devenant ainsi le premier album de l’histoire de la plateforme de streaming à le faire. Pour référence, Apple Music est disponible dans 167 pays.

Avec 27 pistes et une durée de 109 minutes, Donda est un événement d’écoute riche en fonctionnalités. Le projet comprend des apparitions de DaBaby, Marilyn Manson, Chris Brown, Lil Durk, Vory, Lil Yachty, Favio Foreign, Playboi Carti, Syleena Johnson, Travis Scott, Baby Keem, West’s Sunday Service Choir, Jay Electronica, et plus encore.

